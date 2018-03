Komm mit zur Gaming Week ins Café Katzenberger auf Mallorca / Upjers kürt das schönste My Café Katzenberger - Der Gewinner fährt mit Begleitung nach Santa Ponsa in die Katzenberger Suite

Bamberg (ots) - Upjers lässt My Café Katzenberger Spieler nach Mallorca einfliegen! Der Gewinner der Aktion "Das schönste My Café Katzenberger" darf mit Begleitung fünf Nächte in der rosaroten Katzenberger Suite im Hotel Bahia del Sol residieren und die Gaming Week zum kostenlosen Katzenberger-Browserspiel live miterleben. Die Gaming Week wird zusammen von Upjers und 99pro media organisiert.

Zwei Fans vom free-to-play Browserspiel My Café Katzenberger können das Original auf Mallorca nun hautnah erleben. Upjers kürt das schönste virtuelle Café und holt den Gewinner samt Begleitung nach Santa Ponsa! So geht's: Macht einen Screenshot von eurem Browserspiel-Café Katzenberger, schickt ihn ans My Café Katzenberger Forum. Hier der Link:

http://forum.de.upjers.com/viewtopic.php?f=459&t=40076

Dann heißt es Daumen drücken. Wer die tollsten Dekorationen und die geschmackvollste Inneneinrichtung in My Café Katzenberger hat, der wird zum Gewinner gekürt.

Der Gewinn hat es in sich: Vom Frankfurter Flughafen geht es am Sonntag, den 25. August, nach Palma de Mallorca. Von dort dann in die wunderschöne Katzenberger Suite im Hotel Bahia del Sol. Diese ist direkt neben dem Original Café Katzenberger. Am Montag startet dann die Gaming Week, bei der die App zum Browserspiel My Café Katzenberger zusammen von Upjers und 99pro media vorgestellt wird.

Die Gewinner können noch bis zum Freitag die Gaming Week im Café Katzenberger, den tollen Strand in Santa Ponsa und die edle Katzenberger Suite mit Halbpension auf Mallorca genießen. Dann geht es wieder zurück nach Deutschland.

Alle My Café Katzenberger Spieler haben jetzt noch die Möglichkeit ihr virtuelles Café für den Wettbewerb zu verschönern, um so die Konkurrenz auszustechen. Fangt gleich an, die Sofas und Pflanzen schön anzuordnen. Viel Glück wünscht das Team von My Café Katzenberger!

Alle Teilnahmebedingungen gibt es hier: http://ots.de/PYqvi

