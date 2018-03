Lotto: Jackpot - am Sonntag geht es um 1,8 Millionen Euro

Jackpot auch beim Joker - es warten 350.000 Euro

Wien (OTS) - Am vergangenen Sonntag erst wurde ein Jackpot bei Lotto geknackt, am kommenden Sonntag geht bereits um den nächsten Jackpot, denn: Bei der Ziehung am Mittwoch gab es keinen Sechser. Der Gewinntopf blieb daher mit rund 718.000 Euro verschlossen, und bei der nächsten Ziehung geht es um rund 1,8 Millionen Euro.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 33.000 Euro. Zwei Wiener waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleplattform win2day abgegeben hatte, per Normalschein.

Joker Beim Joker gab es ebenfalls keine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination, und so geht es auch hier bei der nächsten Ziehung um einen Jackpot. Auf den oder die Joker Gewinner warten am kommenden Sonntag rund 350.000 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 7.8.2013:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 717.954,90 - 1,8 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 32.906,20 92 Fünfer zu je EUR 1.170,50 184 Vierer+ZZ zu je EUR 204,80 4.561 Vierer zu je EUR 38,90 5.893 Dreier+ZZ zu je EUR 14,60 72.583 Dreier zu je EUR 4,30 219.478 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 10 20 21 23 26 40 Zusatzzahl: 19

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 7.8.2013:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 164.082,40 - 350.000,- warten 7 mal EUR 7.700,00 88 mal EUR 770,00 912 mal EUR 77,00 8.962 mal EUR 7,00 89.860 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 8 1 1 2 7 1

