Neues Buch dokumentiert die Vielfalt der Kindergarten-Infrastruktur

Schwarz: Architektur von Niederösterreichs Kindergärten ist zum Herzeigen

St. Pölten (OTS/NLK) - Vor kurzem wurde das Buch "KINDER (!) GARTEN" vorgestellt, das dokumentiert, wie sich die Kindergartenlandschaft in Niederösterreich in der Zeit von 2008 bis 2012 verändert hat.

"Wir haben in dieser Zeit eine für unser Bundesland einzigartige Bauoffensive für Kindergärten gestartet", erklärt Landesrätin Mag. Barbara Schwarz. "Dieses Buch zeigt nun an repräsentativen Beispielen, wie den regionalen Unterschieden und den elementar-pädagogischen Ansprüchen architektonisch Rechnung getragen wurde. So ist, unter Mitwirkung des renommierten Fotografen und Verlegers Lois Lammerhuber, ein toller Architekturband über die Kindergärten in Niederösterreich entstanden."

Architektur-Bilder und informative Texte belegen, wie vielfältig das Erscheinungsbild dieser Bildungseinrichtungen sein kann. "Das Ziel war ja immer das gleiche, nämlich Kindern ein räumliches Umfeld zu bieten, das spielerisches und soziales Lernen ebenso ermöglicht wie die Inspiration aller Sinne. Und doch sind aus den lokalen Gegebenheiten heraus ganz unterschiedliche individuelle Gebäudelösungen entstanden, die diesem Ziel Rechnung tragen", so Schwarz.

Das Buch kann käuflich bei der Edition Lammerhuber erworben werden. Bestellungen werden telefonisch unter 02252-422 69, per mail unter edition.lammerhuber @ lammerhuber.at oder per Fax unter 02252-859 38 entgegen genommen. Online-Bestellung sind unter

http://edition.lammerhuber.at/#/books/newbooks/ möglich.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Marion Gabler-Söllner, Telefon 02742/9005-12655, e-mail marion.gabler-soellner @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk