ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von SKN St. Pölten - SCR Altach

Am 9. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 9. August 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des "Heute für Morgen" Erste-Liga-Spiels SKN St. Pölten - Cashpoint SCR Altach um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von den österreichischen Orientierungslauf-Meisterschaften in der Langdistanz um 22.25 Uhr und Folge 23 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

Mit St. Pölten und Altach treffen in der fünften Runde der "Heute für Morgen" Erste Liga zwei Teams aufeinander, die in der vergangenen Runde verloren und damit die ersten Punkte abgegeben haben.

St. Pölten musste sich in Parndorf 0:2 geschlagen geben. Altach kam bei Tabellenführer Liefering mit 1:5 unter die Räder. Beide Mannschaften wollen die Schlappe wieder gut machen und mit einem vollen Erfolg an Liefering dranbleiben. Kommentator ist Roland Hönig.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 8. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

