Jubilant Biosys gibt die erfolgreiche Einreichung eines Prüfpräparats zusammen mit dem in den USA ansässigen Unternehmen Endo Pharmaceuticals bekannt

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Das Prüfpräparat (IND - Investigational New Drug) betrifft ein neuartiges Molekül gegen Prostatakrebs, welches nun in die nächste Entwicklungsphase eintreten wird

und für das die klinischen Untersuchungen für das nächste Jahr erwartet werden

Jubilant Biosys Ltd., ein in Bengaluru ansässiges Tochterunternehmen von Jubilant Life Sciences Ltd. gab heute die Annahme der IND-Einreichung für ein neuartiges Molekül gegen Prostatakrebs zusammen mit dem in den USA ansässigen Unternehmen Endo Pharmaceuticals durch die US-amerikanische FDA bekannt. Das Molekül erreicht damit die nächste Entwicklungsphase und es wird erwartet, dass mit den klinischen Untersuchungen gegen Ende des Jahres 2013 begonnen werden kann.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130807/633652 )

"Wir sind sehr erfreut und begeistert mit diesem erfolgreichen Ergebnis, welches das Resultat einer exzellenten Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftlern von Endo und von Jubilant ist. Als ein Vorreiter bei pharmazeutischen und Life Sciences-Innovationen sowie Innovationen im Gesundheitswesen verfolgt Jubilant sein Ziel, preiswerte Gesundheitspflege für Patienten weltweit bereitzustellen", erklärte Dr. Subir Kumar Basak, Präsident, Global Drug Discovery Services, Jubilant Life Sciences.

Dr. Sandeep Gupta, Senior-Vizepräsident, Discovery & Early Development, Endo Pharmaceuticals fügte hinzu: "Ich gratuliere den Teams von Jubilant und von Endo zum Erreichen dieses wichtigen Meilensteins. Es waren ihre herausragende Zusammenarbeit und ihr Einfallsreichtum, die die erfolgreiche Einreichung und Annahme des IND in weniger als drei Jahren möglich gemacht haben. Die IND-Einreichung sowie der Eintritt in die nächste Phase der Entwicklung des Moleküls bestätigt darüber hinaus Endos einzigartigen kollaborativen Ansatz, der darauf abzielt, ungedeckten medizinischen Bedarf zu erfüllen und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern.

Die Zusammenarbeit im Bereich Multitarget-Onkologie zwischen Jubilant und Endo begann vor vier Jahren und ist darauf ausgerichtet, erstklassige, differenzierte Therapien zu entwickeln, die den ungedeckten Bedarf von Krebspatienten weltweit erfüllen. Im Laufe der Zusammenarbeit wurden vielfache Meilensteine im gesamten Entwicklungsbereich erreicht.

Informationen zu Jubilant Biosys

Jubilant Biosys Ltd. ist eine in Bangalore ansässige Tochterfirma des Unternehmens Jubilant Life Sciences Ltd. mit Hauptsitz in Noida (Indien). Jubilant Biosys entwickelt im Auftrag der weltweiten Pharmaindustrie integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung. Biosys ist Vorreiter beim kollaborativen Entdeckungsforschungsmodell mit geteiltem Risiko und hat seine Fähigkeiten über die Jahre durch zahlreiche Partnerschaften mit weltweit ansässigen Pharmaunternehmen in den therapeutischen Bereichen Onkologie, Stoffwechselstörungen, Schmerzen und Entzündungen sowie in weiteren Bereichen bewiesen. http://www.jubilantbiosys.com

Informationen zu Jubilant Life Sciences

Jubilant Life Sciences Limited ist ein weltweit tätiges Pharma- und Life Science-Unternehmen, welches in den Bereichen Herstellung und Lieferung von Wirkstoffen, von festen Darreichungsformen, von Radiopharmaka, von Produkten für die Behandlung von Allergien sowie von Inhaltsstoffen für die Life Sciences tätig ist. Darüber hinaus stellt es seine Dienstleistungen für die Vertragsherstellung von sterilen Injektionsmitteln und Salben, Cremes, Flüssigkeiten sowie für die Wirkstoffforschung und -entwicklung bereit. Die Stärke des Unternehmens liegt in seinem einzigartigen Angebot von Pharma- und Life Sciences-Produkten und -Dienstleistungen für die gesamte Wertschöpfungskette. Mit 10 erstklassigen Herstellungsanlagen in Indien, den USA und in Kanada sowie einem Team aus 6.200 multikulturellen Mitarbeitern weltweit, hat sich das Unternehmen der Aufgabe verschrieben, einen Mehrwert für seine in 98 Ländern ansässigen Kunden zu schaffen. Das Unternehmen ist als "Partner der Wahl" von führenden Pharma- und Life Sciences-Unternehmen weltweit anerkannt. Weitere Informationen: http://www.jubl.com

