"Carnuntum Experience" ab 14. August

Veranstaltungen rund um die Themen Wein, Genuss, Handwerk, Kunst, Sport und Natur

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit dem Jahr 2006 findet stets im Monat August in den Bezirken Bruck an der Leitha und Gänserndorf die so genannte "Carnuntum Experience" statt - eine Veranstaltungsreihe rund um die Themen Wein, Genuss, Handwerk, Kunst, Sport und Natur. Hatte es bei der ersten "Carnuntum Experience" nur ein dreitägiges Fest mit 31 Veranstaltungen und rund 5.000 Besuchern gegeben, stehen heuer an 19 Tagen schon rund 70 Events auf dem Programm, zu denen rund 15.000 Gäste erwartet werden.

Die "Carnuntum Experience 2013" dauert vom 14. August bis 1. September. Veranstaltet wird die Event-Serie von den 45 Winzern der Rubin-Carnuntum-Weingüter. Diese Qualitätsgemeinschaft ist im Jahr 1992 ins Leben gerufen worden und feiert heuer bereits ihr 21-jähriges Bestandsjubiläum. Die Rubin-Carnuntum-Winzer wollen mit dieser Initiative den Bekanntheitsgrad des aufstrebenden Weinbaugebietes südöstlich von Wien steigern.

Im siebenten Jahr ihres Bestehens hat sich die Veranstaltungsreihe zu einem Tourismusfestival und zu einer Leistungsschau der Region entwickelt. Der offizielle Auftakt zur "Carnuntum Experience" erfolgt am Freitag, 16. August, im Amphitheater in Petronell mit der "White Wine Fashion". Höhepunkt und zugleich Abschluss ist die Erstpräsentation der Rubin-Carnuntum-Weine 2012 im kaiserlichen Festschloss Hof am Sonntag, 1. September. Hier werden die Winzer aus der Weinbauregion um die Orte Göttlesbrunn, Höflein und Prellenkirchen im Meierhof des Schlosses ihre besten Rotweine der Öffentlichkeit vorstellen.

Nähere Informationen unter www.carnuntum-experience.com.

