Brauner begrüßte 100.000sten Besucher

Jubiläum im Wien Energie-Kundendienstzentrum Spittelau: Vizebürgermeisterin Brauner und Geschäftsführer Grüneis gratulierten.

Wien (OTS) -

Wien Energie präsentiert neues Service: Energieeffizienz-Geräte online kaufen im Webshop.

Ziemlich überrascht reagierte Klara Zsabo, als ihr Wiens Vizebürgermeisterin Renate Brauner und Wien Energie Geschäftsführer Robert Grüneis am 7. August im Kundendienstzentrum Spittelau entgegenkamen und gratulierten: "Sie sind hier in der Spittelau unsere hunderttausendste Besucherin. Stellvertretend für alle treuen Wien Energie-Kunden möchten wir uns bei Ihnen mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedanken." Das Wien Energie-Kundendienstzentrum ist seit eineinhalb Jahren geöffnet und bietet Beratung und Information zu allen Anliegen rund um Gas, Strom und Fernwärme.

Perfekte Überraschung

Klara Szabo kam Mittwoch Vormittag ins Kundendienstzentrum, um rasch einen Teilbetrag einzuzahlen. Ein Wien Energie-Mitarbeiter unterstützte die 67-jährige beim Kassenautomaten. Dass sie anschließend als hunderttausendste Besucherin mit einem Energiegutschein und Blumen überrascht wurde, freut sie sehr. Beim Small-Talk mit Wiens Vizebürgermeisterin Renate Brauner und Wien Energie Geschäftsführer Grüneis meinte die gebürtige Deutsche, die in Ottakring zu Hause ist: "Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet." Zum Feiern hatte Szabo aber nicht lange Zeit, denn ihre beiden Enkerl warteten daheim schon sehnsüchtig auf sie, Szabo: "Wir gehen jetzt dann gleich ins Ottakringer Bad."

Service-Erweiterung

Vizebürgermeisterin Renate Brauner: "Mit dem 600 m2 großen Kundendienstzentrum neben der thermischen Abfallbehandlungsanlage setzt Wien Energie neue Maßstäbe bei Beratung und Service. Es werden alle Kundenfragen zu Strom, Erdgas und Fernwärme beantwortet. Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihren Einsatz bedanken. Es ist sicher nicht immer ganz einfach, auf alle Bedürfnisse und Wünsche der Kundinnen und Kunden einzugehen." Beratung und Service für KundInnen ist Wien Energie sehr wichtig, deswegen baut der größte Energiedienstleister seine Angebote laufend aus. Die MitarbeiterInnen werden laufend geschult und Informationsmaterial modern aufbereitet. Zusätzlich zum persönlichen Service in den Kundendienstzentren wird auch der Online-Bereich immer wichtiger. Hier startet Wien Energie nun ein neues Angebot zum Thema Energieeffizienz. Brauner: "Der neue Wien Energie WebShop unter www.wienenergie.at/webshop bietet KundInnen die Möglichkeit, online energieeffiziente Produkte und Energie-Gutscheine zu kaufen. Es gibt dort alle Komponenten zu EasyHome control, der benutzerfreundlichen Hausautomatisierung von Wien Energie. Außerdem bietet der Shop ein großes Angebot an energiesparenden und hilfreichen Lösungen für jeden Haushalt. Unter anderem können Rauchwarnmelder, wassersparende Duschköpfe, solarbetriebene Ladegeräte oder ein Klima-Kontrollgerät rasch und unkompliziert bestellt werden."

Energieberatung für alle Kundinnen und Kunden

Wien Energie Geschäftsführer Grüneis: "Seit 1. Februar 2012 beraten wir die Wienerinnen und Wiener im neuen Flaggschiff von Wien Energie. An insgesamt 18 Beratungsplätzen werden die KundInnen von Wien Energie kompetent informiert und unterstützt, gleichzeitig werden die Wartezeiten verkürzt. Das persönliche Service wird von den Kundinnen und Kunden sehr gut angenommen. Die MitarbeiterInnen führen rund 400 bis 500 Kundengespräche täglich. Und unsere Erfahrung zeigt, dass das persönliche Gespräch vor allem bei Problemen, Missverständnissen und Beschwerden gut helfen kann." Im Kassabereich stehen zudem zwei hochmoderne Kassaautomaten zur Verfügung. KundInnen können so ihren Zahlschein am Automaten selbst scannen und gleich vor Ort bezahlen. Auch RollstuhlfahrerInnen können sich im Kundendienstzentrum Spittelau, das barrierefrei gebaut wurde, problemlos bewegen. Das Kundendienstzentrum liegt verkehrsgünstig und ist mit den U-Bahn-Linien U4 und U6 sowie mit Straßenbahn und Bussen zu erreichen.

FOTO

PIN-Code: Z1Y72 -

http://mediathek.wienenergie.at/pindownload/login.do?pin=Z1Y72

Sollte der erste Link nicht gleich funktionieren, einfach den PIN-Code selbst eingeben: http://mediathek.wienenergie.at/

Alle Fotoinformationen finden Sie im Downloadbereich (Quelle, Copyright, Bild-Beschreibung).

Bitte wählen Sie das Format entsprechend Ihrem Verwendungszweck aus. Wir empfehlen einen Download im Originalformat.

Über Wien Energie

Wien Energie ist der größte regionale Energieanbieter Österreichs. Das Unternehmen versorgt mehr als zwei Millionen Menschen, rund 230.000 Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen und öffentliche Gebäude sowie rund 4.500 landwirtschaftliche Betriebe in Wien, Niederösterreich und Burgenland mit Strom, Erdgas und Wärme. Die Strom- und Wärmeproduktion stammt zunehmend aus erneuerbarer Energie. Informationen zum Unternehmen finden Sie online unter www.wienenergie.at oder www.wienenergie.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Wien Energie GmbH

Ilona Matusch

Tel.: +43 (0)1 4004-38027

E-Mail: ilona.matusch @ wienenergie.at