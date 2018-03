Feinschmecker aufgepasst: Haubenkoch Petz kredenzt Ja! Natürlich Grill-Gockel am Badeschiff Wien

Wiener Neudorf (OTS) - Einem sommerlichen Ja! Natürlich Grillgenuss am Wiener Donaukanal sind nun Tür und Tor geöffnet: Haubenkoch Christian Petz serviert am Badeschiff und am Donaukanal den Wienerinnen und Wienern ab sofort ganz besondere Spezialitäten: Ja! Natürlich Bio-Gockelhähne - und zwar gegrillt. Diese stammen aus einem gemeinsamen Pionierprojekt von Ja! Natürlich und den VIER PFOTEN. Noch bis Ende des Sommers (solange der Vorrat reicht) können die zubereiteten Grillhähne entweder vor Ort verspeist oder in praktischen Take Away-Boxen mitgenommen werden.

So unüblich die Gockel in Österreich sind, erfreuen sie sich in Frankreich z.B. als Coq au Vin seit jeher großer Beliebtheit. Um den österreichischen Gaumen auf die kulinarische Neuerung vorzubereiten, serviert Haubenkoch Christian Petz am Badeschiff unter dem Motto "Coq au Wien" nicht nur köstliche Gockel-Gerichte in seinem Restaurant Holy Moly, sondern ab sofort auch Grill-Gockel an einem eigens dafür entworfenen Grill-Stand vor dem Restaurant am Wiener Donaukanal. Christian Petz: "Gerade bei Hendlfleisch bin ich sehr sensibel und habe hohe Ansprüche. Die Ja! Natürlich Gockeln haben mich durch ihre besondere Qualität gleich überzeugt: Das Fleisch ist saftig, bissfest und der kräftige Geschmack erinnert mich an die Intensität des Fleisches der Hühner von früher."

Ja! Natürlich Geschäftsführerin Martina Hörmer und VIER PFOTEN Gründer und Geschäftsführer Heli Dungler kamen persönlich an den Donaukanal, um den Gockelgrill zu eröffnen. Ja! Natürlich Geschäftsführerin Martina Hörmer: "Besondere Tiere verdienen eine besondere Zubereitung. Umso mehr freut es mich, dass Christian Petz sofort von der Idee der Gockelhähne begeistert war. Und dass eine umsichtige und verantwortungsvolle Tierhaltung eine höhere Qualität der Speisen bedeutet, davon können sich die Gäste nun selbst überzeugen."

September 2013: Frische Gockel exklusiv bei MERKUR und ausgewählten BILLA Filialen

Wer sich vom Grill-Gockel und den Gockelgerichten bei Petz überzeugen ließ oder gerne auch den Kochlöffel schwingen möchte, kann ab September selbst köstliche Gerichte zaubern: Mit dem Wochenende vom 20./21. September werden, solange der Vorrat reicht, frische Gockel bei MERKUR und in ausgewählten BILLA Filialen erhältlich sein. Ideen und Anregungen zur Zubereitung dieser Spezialität können einem kleinen Rezeptbüchlein mit dem "Best-of" namhafter österreichischer Haubenköche, das den Produkten beiliegt, entnommen werden. Damit steht einem Gockelschmaus nichts mehr im Wege.

Pionierprojekt Haushuhn und Gockelhahn

Im Sinne der Förderung von Vielfalt, einer bewussten Auswahl an Lebensmitteln und einer artgerechten und würdigen Tierzucht hat Ja! Natürlich Mitte Jänner 2013 gemeinsam mit der Tierschutzorganisation VIER PFOTEN das Pilot-Projekt Moosdorfer Haushuhn & Gockelhahn ins Leben gerufen. Ja! Natürlich vertraut der Tradition und lässt, wie es früher üblich war, Henne und Hahn der Zweinutzungsrasse groß werden. Die Hühner legen Eier, die Hähne werden in einem mobilen Stall in einem Energiewald in Niederösterreich aufgezogen. Ziel ist die Verbesserung der Bio-Nutztierhaltung unter dem Gesichtspunkt artgemäßer Lebensbedingungen.

Weitere Informationen unter www.janatuerlich.at und auf http://blog.ja-natuerlich.at/.

Weitere Informationen unter www.vier-pfoten.org

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4414

Rückfragen & Kontakt:

REWE International AG

Mag. Ines Schurin, Pressesprecherin und

Leiterin Media Relations

Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16

A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 2236 600 5261, E-Mail: i.schurin @ rewe-group.at