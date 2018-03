Universal Channel: Mit 100 % Charakter und exklusiven US-Serien ab 5. September auch bei Kabel Deutschland

Ab 5. September finden Fans von großartiger Unterhaltung eine neue Heimat: Um 21 Uhr begrüßt Universal Networks International Germany einen neuen Sender in seiner erfolgreichen Senderfamilie: der Universal Channel. Verbreitet wird der Sender zum Start auch über Kabel Deutschland in HD. Er wird für alle Abonnenten der Pakete Premium HD und Kabel Digital Home HD ohne Zusatzkosten freigeschaltet. Wie bereits vermeldet, wird Universal Channel zudem über Sky in HD für alle Satellitenkunden und via Entertain, dem TV-Angebot der Telekom, in HD und SD zu empfangen sein.

Ein Aufgebot an Serienhighlights in deutscher Erstausstrahlung begleitet den Launch des Senders, der sich bestem Entertainment mit 100% Charakter verschrieben hat:

Am Launch-Abend, den 5. September, um 21 Uhr machen in der exklusiven Erstausstrahlung von "Chicago Fire" die heldenhaften und vielschichtigen Charaktere des Chicago Fire Departments den actiongeladenen Auftakt - allen voran Lady Gagas Freund Taylor Kinney, der als draufgängerischer Rettungseinheits-Chef Severide im ewigen Clinch mit Jesse Spencer ("House"), dem Einsatzleiter des Löschzugs, liegt. Dass sich in Dick Wolfs neuestem Franchise-Wurf (mit "Chicago PD" wird bereits das Spin-off produziert) der gefährliche Berufsalltag der Feuerwehrmänner und Rettungsärztinnen chaotisch bis katastrophal auf ihr Privatleben auswirkt, können die Zuschauer immer donnerstags ab 21 Uhr in Doppelfolge und optionalem Originalton miterleben.

Ab dem 6. September gibt es nichts zu lachen für Matthew Perry: Als charismatischer Sportreporter Ryan King durchläuft er in der Dramedy "Go on" die schlimmste Zeit seines Lebens, als er seine Frau bei einem Verkehrsunfall verliert. Damit er seinen Schmerz verarbeitet, zwingt ihn sein Chef zum Besuch einer Selbsthilfegruppe - allerdings wird die von einer Weight Watchers-Trainerin geleitet. Über Kings eigene Form der Trauerarbeit dürfen die Zuschauer immer freitags um 21 Uhr lachen - natürlich exklusiv nur auf Universal Channel und mit Originalton-Option.

Bitter ernst wird es dann ab 11. September immer mittwochs um 21 Uhr, wenn der von Kritikern gelobte, exklusive Serien-Import "Bates Motel"( mit Originalton-Option) erzählt, wie Norman Bates (Freddie Highmore, u.a. bekannt aus "Charlie und die Schokoladenfabrik") zum weltbekannten, mordenden Motel-Inhaber wurde und welche Rolle seine Mutter Norma dabei spielt. Produziert von "Lost"-Macher Carlton Cuse verspricht das Prequel von Hitchcocks Filmklassiker "Psycho" zum neuen Serienhit zu avancieren. Die zweite Staffel steht bereits kurz vor Produktion und Norma-Darstellerin Vera Farmiga ("Departed - Unter Feinden", "Up in the Air", "Source Code") freut sich über eine Emmy-Nominierung als beste Hauptdarstellerin.

Auf der neuen Sender-Webseite unter universalchannel.de finden die Zuschauer nicht nur weitere Informationen, News und Features zu diesen TV-Premieren, sondern u.a. auch zu den Pay-TV Premieren von "Ghost Whisperer" (ab 6.9. immer Mo-Fr ab 19.25 Uhr in Doppelfolge und mit Originalton-Option), von "Up all Night" (ab 6.9. immer freitags ab 21.50 Uhr in Doppelfolge und mit Originalton-Option) und von "Castle" (ab 9.9. immer Mo und Di ab 21 Uhr in Doppelfolge und mit Originalton-Option). Zudem wartet die Webseite auch mit spannenden Online-Games und Gewinnspielen auf.

Universal Networks International Germany startet mit dem Universal Channel einen weiteren TV-Sender im deutschsprachigen Raum. Mit dem Claim "100% Charakter" wird der Channel ab dem 5. September dieses Jahres als Entertainment Sender insbesondere mit zahlreichen First-Run-Serien sein Publikum finden. Das Programm steht vor allem für eines: 24/7 Serien und Spielfilme, die durch Typen mit Ecken und Kanten überzeugen. Eben 100% Charakter.

Mit dem Universal Channel, einem der internationalen Erfolgssender von NBCUniversal International Television, rundet Universal Networks International Germany sein Senderportfolio ab. Nach Syfy, 13TH STREET und E! Entertainment sowie den im Joint-Venture mit A+E Networks betriebenen Sendern HISTORY und THE BIOGRAPHY CHANNEL wird Universal Networks International Germany nun bereits den sechsten Sender im deutschsprachigen Raum betreiben und vermarkten.

