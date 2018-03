60 JAHRE - JUBILÄUM: Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

nur vom 29. August bis 2. September 2013

60 Jahre - Jubiläum: Vom Tullner Blumenkorso zur Int. Gartenbaumesse Tulln

Die Internationale Gartenbaumesse Tulln, mit Europas größter Blumenschau feiert ihr 60-jähriges Jubiläum. Ein blumengeschmücktes Auto, welches den Beginn des Blumenkorsos darstellt, ist eines von vielen Highlights in der Halle 2. Bestaunen Sie die liebevoll gestaltete Zeitreise der letzten Jahre und tauchen Sie ein, in die Blumenwelt vergangener Zeiten.

Wie alles begann? Ein Rückblick auf die Anfänge der Messe

Am 29. August 1953 fasste eine kleine Runde unter dem Vorsitz von Bgm. Ferdinand Goldmann den Entschluss, einen Blumenkorso durchzuführen. Dafür wurde das Blumentagskomitee unter Bgm. Ferdinand Goldmann gegründet. Bereits im Herbst 1953, noch während der Besatzungszeit, rollte der erste Blumenkorso durch Tulln. Ein Jahr später fand schon neben dem Blumenkorso die erste Hallenblumenschau im Stadtsaal unter dem Motto "Der Park im Saal" statt. Viele Persönlichkeiten wie Bundeskanzler Julius Raab und Außenminister Leopold Figl besuchten das Blumenfest in Tulln.

Die Blumen- und Gartenbaumesse fand erstmals 1963 statt

Aus dem Blumenkorso und dem Blumenfest entwickelte sich 1963 die erste Blumen und Gartenbaumesse. Die feierliche Eröffnung wurde von Dr. Ing. Leopold Figl eröffnet, dem in weiteren Jahren der "Leopold Figl Brunnen" am Messegelände gewidmet wurde.

1965 - Die Erste Österreichische Gartenbaumesse unter Mitarbeit des Bundesverbandes der Erwerbsgärtner Österreichs

Von eminenter Bedeutung in der Entwicklung der Messe war die Mitarbeit des Bundesverbandes der Erwerbsgärtner Österreichs mit seinem Präsidenten, ÖK.- Rat Rudolf Schwarzrock und Fräulein Grete Mewald, verehelichte Nehammer, der die Koordination der gärtnerischen Belange übertragen wurde.

1966 - das Jahr der Superlative

Der Besucherandrang im Jahr 1966 am Ausstellungsgelände der Landesfeuerwehrschule war so groß, dass die Hallen vorübergehend geschlossen werden mussten. In diesem Jahr wurde der Planungsauftrag für das neue Messegelände gegeben.

Die Österreichische Gartenbaumesse am neuen Gelände

1967 war es endlich so weit. Die österreichische Gartenbaumesse fand erstmals am neuen Messegelände statt. Die Holzhalle übernahm die Funktion als Blumenhalle, davor gab es noch einige Zelthallen. Gleichzeitig mit den Vorbereitungen zur Gartenbaumesse wurde 1969 mit dem Bau der Donauhalle begonnen, die ab 1970 zur Heimat der Blumenschau wurde.

Zwrl.: Seit 1993 Internationalen Gartenbaumesse

Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Messe weiter und vergrößerte das Einzugsgebiet der Besucher und Aussteller weit über die Landesgrenzen hinaus. Anlässlich des 40 jährigen Jubiläums im Jahr 1993 wurde der Entwicklung Rechnung getragen und die Veranstaltung als Internationale Gartenbaumesse weitergeführt.

Prominenz aus Politik und Kunst zu Gast auf den Gartenbaumessen

Immer wieder besuchten hochrangige Politiker, Schauspieler und internationale Künstler die Gartenbaumesse. Politiker wie Dr. Leopold Figl, Dr. Sigried Ludwig, Dr. Heinz Fischer um einige zu nennen, sowie internationale Künstler wie Elfriede Ott, Vico Torriani, Sissy Löwinger, Peter Kraus und Alfred Böhm gaben sich in den letzten Jahrzehnten ein "Stell dich ein" in Tulln.

5 Millionen Besucher auf der Int. Gartenbaumesse Tulln

Mittlerweile haben 4.978.467 Gartenfreunde die Int. Gartenbaumesse seit Bestehen besucht und somit Tulln zu Österreichs Gartenhauptstadt gemacht. Am Freitag den 30. August wird die Grenze von 5 Millionen Besuchern überschritten. Diese Zahl zeigt sehr deutlich, wie viele nationale und internationale Hobbygärtner in die Messestadt Tulln kommen und sich die mittlerweile größte Blumenschau Europas nicht entgehen lassen. Das große Interesse zeigt die Bedeutung der Messe für die Stadt und die Region Tulln im Laufe der vergangenen 60 Jahre.

Tullner Gärtner und Baumschulgärtner haben die Idee getragen. Die besten Floristen haben Jahr für Jahr Tulln in ein Blütenmeer verwandelt. Wo die Gartenbaumesse heute steht verdankt die Messe Tulln den jahrelangen treuen Messebesuchern.

Öffnungszeiten:

NUR vom Donnerstag, 29. August bis Montag, 2. September 2013 Täglich geöffnet von 9.00 - 18.00 Uhr

Messegelände Tulln

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 11,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 9,-Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 2,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau Datum: 29.8.-2.9.2013 jeweils 09:00-18:00 Uhr Ort: Messe Tulln www.messe-tulln.at Messegelände , 3430 Tulln an der Donau

