EANS-Adhoc: TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG / POSITIVES ERGEBNIS IM QIII

08.08.2013

Die auf verantwortungsvolle Bewirtschaftung von Teakholz-Plantagen spezialisierte TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG (THI AG) mit Sitz in Wien, Österreich, veröffentlicht die Zwischenmitteilung für das 3. Quartal, Zeitraum vom 1. Oktober 2012 bis 30. Juni 2013:

WESENTLICHE KENNZAHLEN:

EBIT (Betriebsergebnis): EUR 6,8 Mio. (Vorjahr: EUR 7,9 Mio.) Wertzuwachs der Teakbäume seit 1.10.2012: EUR 8,4 Mio. (VJ: EUR 9,7 Mio.) EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern): EUR 5,0 Mio. (VJ: EUR 6,3 Mio.)

BAUMWACHSTUM UND USD/EUR-KURS BEEINFLUSSTEN ERGEBNIS POSITIV

Zum 30. Juni 2013, Ende des 3. Quartals des Geschäftsjahres 2012/2013, gibt die THI AG ein positives Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von EUR 6,8 Millionen bekannt, (Vorjahr: EUR 7,9 Mio.). Seit Beginn des Geschäftsjahres am 1. Oktober 2012 stieg der Wert der biologischen Aktiva (das sind die Teakbäume in den costa-ricanischen Plantagen) um ein Plus von EUR 8,39 Millionen (VJ: EUR 9,68 Mio.). Das Baumwachstum der optimal gepflegten Bäume wirkte sich ebenso positiv auf das Ergebnis aus, wie der USD/EUR-Wechselkurs zum Berichtsstichtag Ende Juni 2013. Am Ende der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2012/2013 erreichte das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) EUR 5,0 Mio., (VJ: EUR 6,3 Mio.).

GESCHÄFTSMODELL UNVERÄNDERT: BEWIRTSCHAFTUNG VON TEAKHOLZ-PLANTAGEN Die personellen Veränderungen im Vorstand Mitte Juli 2013 haben an sich keinen Einfluss auf das grundsätzliche Geschäftsmodell der THI AG. Dies betont der Interims-Vorstand und Aktionär Klaus Hennerbichler, der nun die Gespräche mit Investoren führt. Angaben zur Neubesetzung des Vorstands können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts nicht gemacht werden.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte ein planmäßiges biologisches Wachstum in allen Plantagen diagnostiziert werden. Die Holzmessungen in den Fincas zeigen, dass sich die bisher umgesetzten Pflegemaßnahmen ideal bewährt haben. Die THI-Plantagen an der costa-ricanischen Pazifikküste werden jährlich extern überprüft und weisen ein hohes Umwelt- und Qualitäts-Niveau auf. Die Verbindung von ökonomischem Plantagenbetrieb und Berücksichtigung ökologischer und sozialer Anforderungen wird immer wichtiger. Die Bedeutung und Marktchancen von Teakholz aus verantwortungsvoll geführten Plantagen können künftig noch weiter wachsen.

NACHHALTIGKEIT EXTERN WEITERHIN BESTÄTIGT

Bereits das fünfte Jahr in Folge (seit 2009) ist die TEAK-Aktie Teil der Zusammensetzung des VÖNIX-Nachhaltigkeits-Indexes. Die Aktie der THI AG erfüllt weiterhin wesentliche Umwelt- und Sozialkriterien. Die neuerliche Verlängerung bestätigt das auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Bewirtschaftung von Teakholz-Plantagen ausgerichtete Geschäftsmodell der THI AG.

ZWISCHENMITTEILUNG QIII IM DETAIL:

Die Zwischenmitteilung zum 3. Quartal ist auf der Unternehmenshomepage www.teak-ag.com unter Bereich Investor Relations, Finanzberichte abrufbar. Weiters wurde das Pdf-Dokument im EmittentenPortal.Austria der OeKB hinterlegt und ist auf den Internetseiten der Wiener Börse AG zugänglich.

KURZBESCHREIBUNG DER THI AG:

Die TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG (THI AG) mit Sitz in Wien, Österreich, und deren Tochterunternehmen (THI-Konzern) sind ein auf nachhaltige Bewirtschaftung von Teakholzplantagen spezialisiertes, an der Wiener Börse notiertes Unternehmen. Der THI-Konzern bietet sein Forstwirtschafts-Know-how als Serviceleistung externen Geschäftspartnern an und betreibt internationalen Teakrundholzhandel.

Die Aktien der THI AG werden seit 29. März 2007 im Segment Standard Market Continuous an der Wiener Börse gehandelt, ISIN: AT0TEAKHOLZ8, WKN: A0MMG7, Aktienkürzel: TEAK. Die TEAK-Aktie wird auch in Deutschland gehandelt. Aktionärsstruktur: 47,1 % Streubesitz, 33,9 % Hörmann Privatstiftung, 19 % Herr Klaus Hennerbichler. Die "grüne" TEAK-Aktie erfüllt seit Juni 2009 die strengen ökologischen und sozialen Kriterien des VÖNIX-Nachhaltigkeits-Index, die Mitgliedschaft wurde bis Juni 2014 bestätigt.

Die verantwortungsvoll geführten Teakwälder an der costa-ricanischen Pazifikküste haben aktuell eine Fläche von ca. 1.934 Hektar, worauf ca. 1,6 Millionen individuell gepflegte Teakbäume wachsen. Eine schrittweise Vergrößerung der Plantagengesamtfläche wird angestrebt. Seit November 2008 sind vier Plantagen im Umfang von insgesamt 850 ha nach international anerkannten ökologischen und sozialen Kriterien zertifiziert. Die Investition in das THI-Geschäftsmodell ist ein nachhaltiges und wachsendes Investment mit langfristiger Ausrichtung.

Emittent: Teak Holz International AG Blumauerstraße 46 A-4020 Linz Telefon: +43 (0)732 908 909-91 FAX: +43 (0)732 908 909-97 Email: office @ teakholzinternational.com WWW: www.teak-ag.com Branche: Forstwirtschaft ISIN: AT0TEAKHOLZ8 Indizes: WBI, Standard Market Continuous, VÖNIX Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG

Mag. Paul Rettenbacher, MAS

Tel.: +43 (0)664 96 46 511

eMail: rettenbacher @ teak-ag.com