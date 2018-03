EINLADUNG zum Baxter-Sommer-Pressegespräch

Freitag, 9. August um 10:00, Café Landtmann / Landtmann Saal, Universitätsring 4, 1010 Wien

Wien (OTS) - Warum Baxter in Österreich ausbaut - 22 Produkte für 100 Länder; 42 Projekte und Produkte in der "Pipeline"; Investitionen; Österreich als internationales Zentrum der BioScience-Forschung; Wien als Welt-Hauptstadt der Plasmaverarbeitung zu lebenswichtigen Medikamenten; Erwartungen an die Gesundheitsreform und eine wirtschaftsfreundliche Bildungsreform; Neue Medikamente - Die Produktpalette; Baxter als Arbeitgeber

Ihre Gesprächspartner/-innen:

Moderation: Michael Heinrich, MA, Gesundheitspolitik & Kommunikation

Dipl.-Ing. Karl-Heinz Hofbauer, Betriebsleiter Baxter BioScience

Ing. Andreas Kronberger, Geschäftsführer Baxter Healthcare GmbH, Vorstand Baxter AG

DI Dr. Fritz Scheiflinger, Vice President Biologics Research & Development

Ing. Christine Schmatz, Vice President Global Manufacturing Recombinants & Vaccines Operations

Baxter-Sommer-Pressegespräch



Datum: 9.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Café Landtmann Landtmann Saal

Universitätsring 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

B&K - Bettschart & Kofler Kommunikationsberatung

Mag. Roland Bettschart, bettschart @ bkkommunikation.com

Mag. Thea Roth, roth @ bkkommunikation.com

Tel.: + 43 1 319 4378-11