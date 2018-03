Internationale Rassehundeausstellung in Innsbruck / Messegelände

Biedermannsdorf (OTS) - Am 10. und 11. August 2013 steht Innsbruck wieder ganz im Zeichen der internationalen Rassehundeshow: über 3500 Hunde, 235 Rassen aus 27 verschiedenen Nationen. Ein Hundefest der Extraklasse. An beiden Tagen sind alle Hunderassen vertreten!

Ein internationales Richterkollegium ist gefordert, vom Kleinsten bis zum Größten, die vitalsten und schönsten Hunde auszuwählen. Dem interessierten Besucher bietet sich ein attraktives und abwechslungsreiches Programm rund um den Rassehund:

- Viel Show und Action bei den Vorführungen im Ehrenring, beim Juniorhandling, Trickdog mit Lukas und seinem Border Collie Falco, Dogdancing mit Birgit Gragober und natürlich der Präsentation der schönsten Hunde der Ausstellung.

- Höhepunkt der Show am Nachmittag jeden Tages ist die Wahl des schönsten Hundes (Best in Show) durch eine spannende Qualifikation.

Information und fachkundige Beratung in allen Hundefragen am INFO

Stand des Österreichischen Kynologenverbandes.

- Ein breites Angebot an Hundeaccessoires und Tiernahrung lädt zum Shopping ein. Preiswerte Angebote für Hund und Herrl erwarten die Besucher.

- Kinder werden bevorzugt behandelt! Freier Eintritt bis 6 Jahre! erstmalig als besondere Kinderattraktion - der Kletterturm vom Österreichischen Alpenverein!

Genießen Sie dieses Festival der Hunde - der Österreichische Kynologenverband freut sich auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr (Richten der Hunde zwischen 10 und 14 Uhr!)

Die Eintrittspreise sind sehr familienfreundlich.

Tageskarte Euro 7,-- erm. Tageskarte Euro 4,-- (Kinder ab 6.LJ, Schüler, Pensionisten, Behinderte mit Ausweis) Familienkarte Euro 14,-- (2 Erwachsene und Kinder)

Besucherhunde haben freien Eintritt, benötigen aber einen Impfpass mit einer gültigen Tollwutimpfung.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Kynologenverband

Siegfried Marcus Straße 7

2362 Biedermannsdorf

Tel: 02236/710667- 0



Email: office @ oekv.at

Homepage: www.oekv.at