Weltpremiere von "Strictly Ballroom The Musical" von Baz Luhrmann findet in Sydney statt

(PRN) - - Tickets erhältlich: Montag, 12. August, 9:00 Uhr (Ortszeit Sydney)

Sydney (ots/PRNewswire) - Der beliebte australische Film "Strictly Ballroom", der die ganze Welt zum Tanzen inspirierte, soll auf der Bühne zu neuem Leben erweckt werden. Die Weltpremiere dieser brandneuen Musicalproduktion findet in Sydney statt, wo sie ab dem 25. März 2014 zu sehen sein wird.

"Strictly Ballroom" wurde von Barry O'Farrell, dem Premierminister von New South Wales mit finanzieller Unterstützung von Destination NSW, der Tourismus- und Veranstaltungsagentur der Regierung dieses australischen Bundesstaates nach Sydney geholt. Das Musical erzählt die inspirierende Geschichte eines Turniertänzers, der alle Regeln bricht, um seinem Herzen folgen zu können. Baz Luhrmann, der preisgekrönte Filmemacher und kreative Kopf, schrieb die Vorlage für Strictly Ballroom mit, das 1984 als Theaterstück seinen Anfang nahm und später als einer der erfolgreichsten australischen Filme aller Zeiten verfilmt wurde.

Hinter "Strictly Ballroom The Musical" steht das Original-Kreativteam, das schon 1992 für den Film verantwortlich war, darunter Regisseur und Co-Autor Baz Luhrmann, Kostüm- und Bühnenbildnerin Catherine Martin, Choreograf John O'Connell und Co-Autor Craig Pearce.

Neben einigen Klassikern, die schon im Film zu hören waren, etwa Love is in the Air, Perhaps Perhaps Perhaps und Time After Time wurden für "Strictly Ballroom The Musical" auch einige ganz neue Musikstücke komponiert.

Bei der Pressepräsentation, die diese Woche in Sydney stattfand, bezeichnete Baz Luhrmann, "Strictly Ballroom" als eine dreißig Jahre dauernde Reise - von einem studentischen Theaterstück über seinen ersten Spielfilm bis hin zu dem Musical, das nun auf einer großen Bühne zu sehen sein wird.

"Ich bin immer wieder erstaunt, dass diese Geschichte, die schon vor so langer Zeit entstanden ist, mich so viele Jahre lang begleitet hat und so viele Menschen von völlig unterschiedlicher Herkunft berühren, bewegen, unterhalten und aufmuntern konnte", sagte er.

"Ich glaube, es liegt ganz einfach daran, dass sich hinter all den Pailletten, den aufwendigen Frisuren und den klassischen Verwicklungen eines Hollywoodmusicals die einfache Botschaft verbirgt, dass es nicht nur eine Art Cha-Cha-Cha gibt, und dass wir alle das Potenzial in uns tragen, unseren eigenen Tanz zu tanzen. Diese Botschaft spricht uns alle an."

"Strictly Ballroom The Musical" wird in Australien von Global Creatures und Bazmark mit Unterstützung von Destination New South Wales produziert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.strictlyballroomthemusical.com.

Tickets erhalten Sie

unter www.ticketmaster.com.au oder showbiz.com.au/strictlyballroom



Web site: http://www.strictlyballroomthemusical.com/

http://showbiz.com.au/strictlyballroom/

http://www.ticketmaster.com.au/

