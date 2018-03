LiteTouch von Syneron Dental Laser gewinnt den renommierten Red Dot Design Award in der Kategorie Life Science und Medizin

Jokne'am, Israel (ots/PRNewswire) - Syneron Dentals LiteTouch-Laser erhält überwältigenden internationalen

Zuspruch für sein hervorragendes technologisches Design mit dem Gütesiegel des

berühmten Red Dot Awards

Syneron Dental Lasers (http://www.synerondental.com), der führende Anbieter von innovativen Dentallaser-Technologien für Zahn Hart- und Weichgewebe, gehört zu den Preisträgern des internationalen Red Dot Awards für Produktdesign in der Kategorie Wissenschaft und Medizin.

Der LiteTouch(TM)-Laser erhielt den international anerkannten Red Dot Design Award - die grösste und renommierteste Auszeichnung für Design. Eine Jury aus internationalen Fachleuten begutachtete in diesem Jahr 4.700 Beiträge aus 54 Ländern in 19 verschiedenen Produktkategorien im Hinblick auf massgebliche Kriterien wie Innovationsgrad, Ergonomie, Strapazierfähigkeit und Umweltverträglichkeit. Die Preisverleihung fand am 1. Juli im Aalto-Theater in Essen statt.

"Bei seiner Produktentwicklungsphilosophie legt Syneron Dental Laser grossen Wert auf hohe Benutzerfreundlichkeit und klinische Leistung. Der neue Dentallaser "LiteTouch" wurde entwickelt, um Anwendern eine überragende klinische Leistung und darüber hinaus funktionale Vorteile für Zahnärzte und Patienten gleichermassen zu bieten," so Ira Prigat, President und CEO von Syneron Dental Lasers. "Unser Unternehmen wird auch weiterhin eine Vorreiterrolle in der Dentallaserbranche spielen, indem es originelle und innovative Lösungen anbietet, die deutliche Vorteile mit sich bringen und intuitiv zu benutzen sind," führte Prigat aus.

Die Red-Dot-Jury entschied sich aufgrund der innovativen faserfreien Laserübertragungstechnologie für LiteTouch, welche die Meinung von Zahnärzten zur Benutzerfreundlichkeit von Lasern grundlegend geändert und somit zu Verbesserungen in der Behandlung von Zahnhart- und -weichgewebe beigetragen hat. ( http://red-dot.de/pd/online-exhibitio n/?lang=de&c=0&a=1001&y=2013&i=0&oes=LiteTouch)

Prof. Dr. Peter Zec, Gründer und CEO von Red Dot, wies darauf hin, dass eine hohe Designkompetenz und wirtschaftlicher Erfolg heutzutage Hand in Hand gehen: "Die Gewinner des Red Dot Awards: Produktdesign 2013 sind die Hauptakteure einer hoch entwickelten Designkultur und -industrie. Die Produkte, die vor den kritischen Augen der internationalen Red-Dot-Jury bestehen können, werden nicht in der Menge untergehen, sondern sich im internationalen Wettbewerb behaupten können."

Syneron Dental Lasers hat mit dem bahnbrechenden LiteTouch den flexibelsten Dentallaser für die Behandlung von Zahn Hart- und Weichgewebe erfunden. Dank der Miniaturisierung seiner Lasertechnik ist die Stromerzeugung komplett in den Laser-in-Handpiece(TM)-Mechanismus integriert. Diese innovative Lösung ahmt die Handhabung des Turbinenbohrers nach, beinhaltet jedoch die einzigartigen Vorteile des Lasers: Mikrochirurgie, schnellere Heilung, minimalinvasive Behandlungen und eine bessere Akzeptanz der Zahnbehandlungen aufseiten der Patienten. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Website unter http://www.synerondental.com.

