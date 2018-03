8. August - Weltkatzentag

Wien (OTS) - Aktuell haben nahezu 2 Millionen ÖsterreicherInnen mindestens einen Stubentiger. KatzenliebhaberInnen sind in der Bevölkerung zahlreich vertreten. Die Katze ist das beliebteste Haustier hierzulande.

Aber am Weltkatzentag darf man auch auf ihre weniger glücklichen Artgenossen vergessen. Weltweit streunen Millionen herrenlose Katzen herum. Die Zahl der Samtpfoten, die in einem Versuchslabor ihr Dasein fristen oder in fernen Ländern für ihr Fell gezüchtet und getötet werden, ist auch nicht zu unterschätzen.

Im Wiener Tierschutzhaus warten bis zu 700 Katzen, darunter sehr viele Babys und Jungkatzen auf neue Besitzer!

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Eva Hercsuth - WTV Pressestelle

Mobil: 0699/ 16604030