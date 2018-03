Tanzperformance und Musikquiz bei der Yellow Box im MQ

Freitag, 9.8.2013, 18:00 Uhr Tanz-Theaterstück - Montag, 12.8. 18 Uhr Musikquiz

Wien (OTS) - Acht internationale PerformerInnen setzen sich in

der Choreografie von Claire Lefevre mit Entscheidungsprozessen, Heldentum und der Kunst der Herstellung von Limonade auseinander. -Die Yellow Box von Raiffeisen in Wien im MQ bietet den farblich passenden Ort für "When life gives you lemons", ein Stück über Möglichkeiten und Entscheidungen.

Die acht PerformerInnen begeben sich auf eine Reise in der sie Helden ihrer eigenen Abenteuer werden. Als ob sie einem zerlegten Märchen entstammen, in dem jede/r die Möglichkeit besitzt die Handlung umzuschreiben, zu dekonstruieren und zu manipulieren, während die Geschichte ihren Lauf nimmt.

Themen wie Freude, Freiheit und Kindheit waren die Grundinspiration für dieses Stück.

Tänzer: Jan Yakubal, Patrik Kelemen, Balazs Posgay, Alessandro Sollima, Josipa Stulic, Gat Godovitch, Ewa Dziarnowska, Karen Samb -Musik: Ausschnitte aus Ludwig van Beethoven, Symphony Nr.3, "Eroica" - Text: "We Can Be Heroes" , David Bowie.

http://www.clairelefevre.com

Musikquiz am 12. August bringt die Chance auf Frequencytickets

Am Montag, 12. August ist die Yellow Box im MQ Ort für einen fröhlich lauten Musikquiz Abend! Teams zu 2-4 Personen können Musikquizmeister werden. Es gibt Geldpreise, die letzten FM4 Frequencypässe und zahlreiche Konzerttickets zu gewinnen. Es werden kurz bekannte Musik-Themen von Filmen und Serien angespielt und das Team, welches zuerst errät, aus welchem Film/Serie die Musik stammt, bekommt einen Punkt.

Wo: Yellox Box @ MQ Wien

Wann: Montag, 12.8., 18:00 - 21:00

1. Platz: Frequencytickets für das ganze Team plus ein Festivaltaschengeld von 200 Euro

2. Platz: Sunsplash Festival Tickets für das ganze Team

3. Platz: Cro Open Air Tour Tickets für das ganze Team

Online anmelden unter www.raiffeisenbank.at/musikquiz

www.raiffeisenbank.at

"When life gives you lemons", Tanz-Theaterstück



Choreografie Claire Lefevre



Datum: 9.8.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

MQ - Yellow Box

Museumsplatz 1, 1070 Wien



Musikquiz bei der Yellow Box



Festivaltickets zu gewinnen



Datum: 12.8.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

MQ Yellow Box

Museumsplatz 1, 1070 Wien



Url: www.raiffeisenbank.at/musikquiz



Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisen in Wien

Öffentlichkeitsarbeit

Peter Wesely

Tel.: 051700 93004

peter.wesely @ raiffeisenbank.at