Neues Volksblatt: "Sich positionieren" (von Kathrin Knappich)

Ausgabe vom 8. August 2013

Linz (OTS) - In 51 Tagen ist es soweit: Herr und Frau Österreicher werden einen neuen Nationalrat wählen. Höchste Zeit also für die Parteien, ihre Themengebiete abzustecken und mit Forderungen, aber auch kleinen Seitenhieben gegen die Konkurrenz um die Gunst der Wähler zu buhlen. Während sich die einen nicht scheuen, die Ausgaben der Republik und der Unternehmen mit Forderungen nach einer Erhöhung des Mindestlohns auf 1500 Euro oder einer sechsten Urlaubswoche weiter in die Höhe zu treiben, starten die anderen Initiativen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich. Diese kommen in konjunkturell schwierigen Zeiten gerade recht. Keine Frage, es muss investiert werden. Sinnvolle Aufwendungen, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln, wie beispielsweise Investitionen in Forschung und Entwicklung, müssten jedem Wähler einleuchten. Beim Ruf nach immer neuen Belastungen für den Staatshaushalt und für die Unternehmen stellt sich eine Frage:

"Wer soll das bezahlen? Wer hat soviel Geld?" Schon 1949 hat sich der Sänger Juup Schmitz diese Frage gestellt. Sind es die Unternehmen, die zur Kasse gebeten werden sollen, oder muss doch der Steuerzahler die Mehrausgaben schultern? Fragen, die in den Forderungen der SPÖ unbeantwortet bleiben. Doch genau die Antworten darauf sollten Politiker den Wählern nicht vorenthalten.

