NXP Software wird durch IP-Lizenzvertrag und Lösungslieferabkommen größter Samsung-Partner für Voice-Lösungen

Eindhoven, Niederlande (ots/PRNewswire) - NXP Software, weltweit führender Anbieter von Multimediasoftware für den Mobilbereich, und Samsung Electronics Co., Ltd, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Medien und digitalen Konvergenztechnologien, haben einen mehrjährigen IP-Lizenzvertrag und ein Lösungslieferabkommen unterzeichnet, das NXP Software zum grössten Partner von Samsung für Voice-Solutions macht. Im Rahmen des Abkommens wird NXP Software langfristig zum Anbieter von Voice-Erweiterungen für die GALAXY-Reihe an Smartphones und Tablets von Samsung, darunter 2013 auch das GALAXY S4.

Diese Ankündigung erweitert die bereits bestehende Zusammenarbeit von NXP Software und Samsung. NXP Software war bereits Anbieter der einzigartigen Voice-Erweiterungsleistungen für Samsung-Geräte, darunter für das Galaxy S4, den Verkaufsschlager GALAXY S III, das GALAXY Note II und das Galaxy Note 10.1.

Nicolas Sauvage, Marketing- und Vertriebsleiter für den OEM-Geschäftsbereichs bei NXP Software, erklärte: "Wir freuen uns, über so viele Jahre hinweg so eng mit Samsung an der Smartphones- und Tablets-Reihe zusammenzuarbeiten. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Software für die Voice-Erweiterung zu dem erstklassigen Angebot beiträgt, das Samsung anstrebt. Ausgezeichnete Leistung und lokale Unterstützung durch Experten machen die Zusammenarbeit zum Erfolg."

Informationen zu NXP Software

NXP Software ist der weltweit führende Softwareanbieter für mobile Sprachdienste und für Multimedia. Das Unternehmen ist auf innovative Lösungen und Anwendungsfälle spezialisiert, mit denen Gerätehersteller und Dienstleister aussergewöhnliche Media-Erlebnisse anbieten können. Seine Kompetenz, Verbraucherkenntnis und Partnerschaften im gesamten mobilen Ökosystem machen es NXP Software möglich, überall erstklassige Dienstleistungen anzubieten. Die LifeVibes(TM)-Software des Unternehmens bietet mehr Spass, Kreativität und Vielfalt für mit dem Internet verbundene Geräte, da das volle Potenzial aller Software- und Hardware-Plattformen genutzt wird. http://www.nxpsoftware.com

Informationen zu Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie, die Menschen überall neue Möglichkeiten eröffnet. Durch kontinuierliche Innovation und Marktbeobachtung trägt das Unternehmen zum Wandel der Welt der Fernsehgeräte, Smartphones, PCs, Drucker, Kameras, Haushaltsgeräte, LTE-Systeme, Medizingeräte, Halbleiter und LED-Lösungen bei. Bei Samsung Electronics Co. Ltd. sind 236.000 Mitarbeiter in 79 Ländern beschäftigt. Der jährliche Umsatz des Unternehmens beträgt über 187,8 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.samsung.com

Hinweis an die Redaktion Marketing & Kommunikation bei NXP Software +31402726000 Info.software@nxp.com