FPÖ-Schratter: Sind Kick-Back-Zahlungen bei SPÖ-Werbeaktionen Usus?

SPÖ-Seiser spricht offenbar von eigener Partei - Neuerlicher Skandal rund um LHStv. Gabriele Schaunig-Kandut

Klagenfurt (OTS) - In Reaktion auf die heutige Aussendung von SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser, hält die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter fest, dass hier wohl aus dem Regelwerk der SPÖ zitiert werde. "Wenn Seiser Kick-Back-Zahlungen beim politischen Mitbewerber ortet, dann spricht er wohl offensichtlich aus eigener Erfahrung", betont Schratter und erinnert Seiser an Auftragsvergaben der ehemaligen Soziallandesrätin Gabriele Schaunig-Kandut mit der SPÖ nahen Werbeagentur "Platzl Zwei Dr. Klaus Moser GmbH" im Zeitraum 2000 bis 2008.

Bei diesem Skandal der Sonderklasse gehe es laut Schratter um mehr als eine Million Euro, welche über diese Werbeagentur abgerechnet wurde. So wurde beispielsweise der Heizkostenzuschuss mit Einschaltungen in Höhe von 54.029,10 Euro beworben. Angesichts dieser Summe stelle sich Frage, wie wohl diese derart hohen Kosten im Verhältnis zum Heizkostenzuschuss an sich stehen. "Es handelt sich hier um einen Skandal der Sonderklasse, der die SPÖ-Top-Team-Affäre bei Weitem überragen wird", zeigt Schratter auf.

Angesichts des hier zur Schau gestellten verantwortungslosen Umganges mit Steuergeld, sowie der augenscheinlichen Doppelmoral der SPÖ sind die Wortmeldungen von Seiser mehr als entbehrlich", so Schratter. Die genauen Zahlen und der ungeheuerliche Umgang mit öffentlichen Geldern werden in der kommenden Woche in einer Pressekonferenz den Medien präsentiert werden. Mehr als überprüfenswert seien auch Schaunig-Inserate in SPÖ-Zeitungen und SPÖ-Frauenzeitschriften. "Dieser Skandal ist beispiellos und sucht seinesgleichen", so Schratter.

Auch sei in diesem Zusammenhang nur schwer zu verstehen, dass der freiheitliche Antrag zur Überprüfung von Aufträgen des Landes Kärnten an eine SPÖ nahe Werbeagentur durch den Landesrechnungshof in koalitionärer Eintracht niedergestimmt wurde. "Anscheinend hat die SPÖ hier Grund zur Sorge. Wer nichts zu verbergen hat, braucht sich vor keiner Prüfung zu fürchten", schließt Schratter.

