Frauenberger: Eheöffnung und Adoptionsrechte für homosexuelle Paare

Gleichstellung muss rechtliche Basis bekommen

Wien (OTS) - Die für Antidiskriminierung zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger zeigt sich erfreut, dass Verpartnerungen zukünftig auch außerhalb der Bezirkshauptmannschaften und Magistrate möglich sein werden und damit der Wiener Weg der feierlichen Zeremonie gesetzlich verankert wird. Aus diesem Anlass fordert Frauenberger die vollständige Gleichstellung für homosexuelle Paare und Regenbogenfamilien: "Regenbogenfamilien können nicht länger warten, bis Höchstgerichte entscheiden, Ungleichbehandlungen gegen gleichgeschlechtliche Paare abzuschaffen. Gleiches Recht für gleichgeschlechtliche Liebe ist ein Menschenrecht, das es auch legistisch umzusetzen gilt."

Der Wiener Landtag hat bereits 2011 in einem Resolutionsantrag die Bundesregierung dazu aufgefordert, die gemeinsame Adoption für eingetragene PartnerInnen sowie medizinisch unterstützte Fortpflanzung auch für alleinstehende Frauen und lesbische Paare zu ermöglichen. Außerdem wurde darin gefordert, dass die Ehe in einer reformierten Form für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet wird. Frauenberger dazu: "Die Stiefkindadoption war ein wichtiger erster Schritt. In vielen Staaten wird in diesen Tagen die Öffnung der Ehe und Adoptionsrechte eingeführt, in Österreich gibt es da leider von den konservativen Kräften noch keine Bewegung. Ziel muss es sein, dass Regenbogenfamilien und ihre Kinder wahrgenommen, respektvoll behandelt und rechtlich abgesichert werden. Denn Familie ist, wo Liebe ist", betont Frauenberger abschließend. (Schluss) grs

