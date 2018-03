FPÖ: Podgorschek: Schwarze Wunschträume halten keiner Realität stand!

ÖVP-Wirtschaftsprogramm offenbart schwarze Planlosigkeit

Wien (OTS) - "Wir haben in Österreich weiterhin eine der höchsten Abgabequoten Europas. Daran hat sich bisher nichts geändert, obwohl die ÖVP seit 1986 in jeder Bundesregierung vertreten war", kommentiert der freiheitliche Finanzsprecher NAbg. Elmar Podgorschek die Vorstellung des ÖVP-Wirtschaftsprogrammes durch Minister Reinhold Mitterlehner. Die Ankündigung Mitterlehners, die Lohnnebenkosten senken zu wollen, klinge unter diesen Vorzeichen wie Hohn. Überhaupt lebe Mitterlehner offensichtlich in einer Traumwelt, die mit der Realität wenig zu tun habe. "Der heimischen Wirtschaft kann man nur gratulieren, dass sie trotz dieser Bundesregierung weiterhin wettbewerbsfähig bleibt. Von Regierungsseite werden Wirtschaftstreibenden aber bei jeder Gelegenheit Steine in den Weg gelegt", erklärt Podgorschek und erinnert an die Tatsache, dass durch die kalte Progression diese Regierung eine laufende Steuererhöhung vorgenommen hat und diese sich negativ für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber auswirken würde.

"Unser Hauptkritikpunkt bleibt aber die enorm hohe Abgabenquote, die sowohl den einzelnen Bürgern, aber besonders den mittleren und kleinen Unternehmern schadet, im Gegensatz zu den Banken, die mittels der Gruppensteuerung de facto keine Steuern zahlen", so Podgorschek. Die ÖVP als Regierungspartei habe bisher in dieser Frage versagt. "Mitterlehner ist völlig unglaubwürdig, wenn er plötzlich eine Senkung der Abgabenquote fordert", so Podgorschek abschließend.

