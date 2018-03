Mikl-Leitner: Klare Differenzierung zwischen fremdenpolizeilichen und kriminalpolizeilichen Maßnahmen

Behördenarbeit weder durch Vorverurteilung noch durch Verharmlosung beeinflussen

Wien (OTS) - "Urteile von unabhängigen Gerichten und Aufträge von Staatsanwaltschaften sind von der Polizei umzusetzen", sagt Innenministerin Johanna Mikl-Leitner.

Asyl zu gewähren ist eine menschen- und völkerrechtliche Verpflichtung, der Österreich seit Jahrzehnten nachkommt. Und das in einer Art und Weise für die Österreich international hohes Ansehen genießt. Entscheidungen des Bundesasylamtes und des unabhängigen Asylgerichtshof ob Menschen in Österreich Asyl gewährt wird, werden durch Einzelfallprüfungen objektiv auf Basis von Fakten getroffen. Im Falle von negativen Asylurteilen durch den unabhängigen Asylgerichtshof hat die Fremdenpolizei diese zu vollziehen. Dabei ist der freiwilligen Ausreise immer der Vorzug zu geben und es werden auch entsprechende Rückkehrprojekte zum Aufbau einer neuen Existenz im Heimatstaat angeboten. Bei Ablehnung zur freiwilligen Rückreise und Ausschöpfung aller Ermessensspielräume ist in letzter Konsequenz eine zwangsweise Außerlandesbringung durchzuführen. Selbstverständlich wird von der Fremdenpolizei immer vor einer Außerlandesbringung auch nochmals geprüft, ob begründete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das Leben oder die Gesundheit des Betroffenen in seinem Heimatstaat ernsthaft gefährdet wäre.

Unabhängig davon sind bei kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen Schleppereiverdachts aber auch Aufträge von Staatsanwaltschaften und Gerichten von der Kriminalpolizei zu vollziehen. "Würden Gerichtsurteile und Ermittlungsaufträge der Staatsanwaltschaften nicht mehr akzeptiert und vollzogen werden, würden wir uns in einem Willkürstaat wiederfinden, indem Rechtstaatlichkeit keinen Platz hat. Weder während des Wahlkampfes noch danach kann es eine rechtsfreie und polizeifreie Zeit geben", sagt Innenministerin Johanna Mikl-Leitner.

"Hinter jeder zwangsweisen Rückführung stehen menschliche Schicksale und das schafft Betroffenheit bei mir und meinen Beamten. Aber diese Betroffenheit kann nicht dazu führen, die Rechtsstaatlichkeit außer Kraft zu setzen", so Mikl-Leitner.

Die Innenministerin warnt abermals davor, Asylwerber generell pauschal zu kriminalisieren. "Die Kriminalitätsrate bei Asylwerbern wird fälschlicher Weise oft als zu hoch dargestellt", sagt die Innenministerin. "Dennoch darf es in Europa gegen Schlepper und Menschenhändler keine Toleranz geben. Mit menschlichen Schicksalen Geschäfte zu machen ist unmenschlich. Und Schlepperei ist auch kein Kavaliersdelikt, in jedem Fall."

Die Innenministerin appelliert, die Ermittlungsbehörden in Ruhe ihre Erhebungen durchführen zu lassen und die Ermittlungsergebnisse weder durch Vorverurteilungen noch durch Verharmlosung von Straftaten zu beeinflussen. Die Erhebungen zu dieser internationalen Schlepperorganisation werden in mehreren europäischen Staaten wie etwa Deutschland, Italien, Ungarn, den Balkanstaaten und Griechenland durchgeführt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Mag. Andreas Wallner, Pressesprecher der Bundesministerin

Tel.: +43-(0)1-53126-2027

andreas.wallner @ bmi.gv.at