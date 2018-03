FPÖ-Hübner:SPÖ und ÖVP verschleiern bevorstehendes Euro-Desaster

Der nächste Schuldenschnitte für Griechenland kommt bestimmt

Wien (OTS) - "Die SPÖ-Strategen in der Wiener Löwelstrasse rund um Norbert Darabos - manchen ist der Herr noch als erfolglosester Verteidigungsminister aller Zeiten in Erinnerung - haben tief in der Mottenkiste der Geschichte gegraben, um nun einen vulgärmarxistischen Nationalratswahlkampf zu liefern. Den Millionären, den bösen Reichen, den 'Ausbeutern' wird der Retro-Klassenkampf a la SPÖ auch in den kommenden Wochen angesagt werden. Dabei ändert dieser plumpe Linkspopulismus am Haushaltsdefizit kein Koma; fressen doch weiterhin die Zinsen für die Schulden, die aufgeblähte Verwaltung sowie die zahlreichen Krankenkassen und Sozialversicherungen die Milliarden der Leistungsträger - also vorrangig des Mittelstandes - unserer Gesellschaft auf. Wohin der Kampf gegen die Reichen führt, hat doch erst Frankreichs sozialistischer Präsident Francois Hollande erleben dürfen: zum Exodus der Vermögenden. Arbeitsplatz hat er damit keinen einzigen geschaffen; ganz im Gegenteil - wie die französischen Beschäftigungszahlen verdeutlichen. Auch die jüngste Teilnahme der 'Sozialdemokratischen Homosexuellen' (SoHo) an der Schwulendemo 'Europride' in Marseille mag schrill und bunt gewesen sein, innenpolitisch jedoch irrelevant", bewertet NAbg. Dr. Johannes Hübner, außen- und europapolitischer Sprecher der FPÖ, den anlaufenden Wahlkampf.

"Die Volkspartei hat offensichtlich vor der FPÖ Angst und inszeniert sich als Expertin für Zuwanderung. Wie in einem US-amerikanischen Gassenhauer sind die Rollen der neuen 'Law-and-Order'-Truppe klar verteilt. Die Innenministerin als 'Eiserne Lady' mimt den 'badcop' gegen die 'bösen Ausländer', während sich die Zukunftshoffnung Sebastian Kurz als 'goodcop' in Szene setzen darf, der sich um die 'lieben Ausländer' kümmern darf, die im angeblichen Zuwanderungsland bis dato zu kurz gekommen seien. Offensichtlich wollen - die einst konservativen - Schwarzen suggerieren, man hätte die Lage voll und ganz im Griff", so Hübner.

"Indes überlegen die Zentralstaats- und Euro-Fanatiker der Brüsseler Nomenklatura, wann der nächste große Schuldenschnitt für Griechenland auf Schiene gebracht werden kann. Das wird freilich nicht vor der Wahl zum Deutschen Bundestag erfolgen, schließlich will man in Berlin 'EU-konforme' Verhältnisse und ein Erstarken der EU-kritischen 'Alternative für Deutschland' verhindern. Dabei sind erst jüngst wieder Milliarden nach Athen geflossen und gehen Spitzenökonomen davon aus, dass Griechenland heuer und im kommenden weitere elf Milliarden Euro benötigt. Und obwohl Internationaler Währungsfonds (IWF) sowie Europäische Zentralbank (EZB) - und somit die österreichischen Bürger - bereits 240 Milliarden nach Athen gepumpt haben, bekommt Griechenland keinen Boden unter den Füssen. Trotz Schuldenschnitten, massiven Einsparungen im öffentlichen Sektor wird der griechische Schuldenstand bis zum Jahresende voraussichtlich auf fast 170 Prozent des Bruttoinlandproduktes angewachsen sein. Das sind äußerst bittere Wahrheiten. Damit wollen die Regierungsparteien natürlich nicht herausrücken und beschränken sich im Wahlkampf auf provinziellen Populismus. Selbst wenn es der SPÖ gelänge, die 'bösen Reichen' nach der Wahl zu enteignen, wäre die Belastung der Österreicher ob des gescheiterten Euro-Projekts für Jahrzehnte nicht vom Tisch. Wir von der FPÖ werden das in den kommenden Wochen thematisieren, auch hier die Finger auf die Wunde legen und SPÖ sowie ÖVP in die Pflicht nehmen", kündigt Johannes Hübner an.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at