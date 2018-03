FPÖ-Vilimsky: ORF-Wolf zwitschert sich über die Berliner Mauer

Wien (OTS) - "Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich", kommentierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky die offenbar hitzebedingte Entgleisung von ORF-Chef-Twitterer Armin Wolf, der doch tatsächlich schwerst kriminelle Schlepper mit idealistischen Fluchthelfern aus DDR-Zeiten vergleicht. "Ich empfehle Herrn Wolf dringend sein Hintergrundwissen zu den Verbrechen des Kommunismus aufzufrischen", so Vilimsky.

"In DDR-Zeiten hießen 'Schlepper' übrigens 'Fluchthelfer' und alle (außer der SED) fanden sie ganz toll. Nur ein Gedanke.", zitierte Vilimsky empört den Wolf-Tweet. Damit habe sich Wolf selbst über die Berliner Mauer gezwitschert, so Vilimsky, der eine Reaktion und Entschuldigung der ORF-Führung auf diese geschmacklose und dumme Äußerung des ORF-"Stars" forderte. "Wenn einem ORF-Politikredakteur der Unterschied zwischen kriminellen Schleppern, die ein Vermögen mit dem Elend anderer Menschen machen, und idealistischen Fluchthelfern, die ihr eigenes Leben riskiert haben um Menschen aus einer Diktatur zu retten, nicht klar ist, dann ist er fehl am Platz", betonte Vilimsky.

Nicht nur, dass Wolf so die Opfer des kommunistischen DDR-Regimes beleidige, verhöhne er auch noch deren Helfer und stelle sie mit kriminellen Schlepperbanden gleich, so Vilimsky. "Jemand der auf dem linken Auge derartig blind und zeitgeschichtlich unbedarft ist, hat in einem ORF-Nachrichtenstudio nichts verloren", betonte Vilimsky.

