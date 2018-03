Leitl: Investitionsanreize wirtschaftlich sinnvoll und psychologisch wichtig

Betriebe unterstützen, nicht gängeln - Absetzbarkeit von Handwerker-Arbeiten wichtiger Impuls für Wachstum und Beschäftigung und sinnvoller Beitrag gegen Schwarzarbeit

Wien (OTS/PWK561) - Rückendeckung von Seiten der Wirtschaft gibt es für die von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner in Aussicht gestellten Anreize für Wachstum und Beschäftigung. "Die erhoffte Konjunkturerholung lässt nach wie vor auf sich warten. Zugleich sind die Arbeitslosenzahlen deutlich nach oben gegangen: In dieser Situation ist jeder Impuls wichtig und notwendig, der bei den Unternehmen für Motivation und Ermutigung sorgt", begrüßt Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl die von Mitterlehner vorgestellten Vorschläge, darunter Investitionsanreize, eine Art Handwerker- oder Sanierungsbonus, die Einführung einer degressiven Abschreibung sowie Erleichterungen vor allem für KMU beim Zugang zu Finanzierungen.

Maßnahmen wie diese seien ökonomisch sinnvoll und psychologisch wichtig. "Damit wird signalisiert, dass die Regierung die Betriebe und ihre Beschäftigten in einer schwierigen Situation nicht alleine lässt", betont Leitl und verweist darauf, dass mit dem Sanierungsbonus, also der steuerlichen Absetzbarkeit von Handwerkerarbeiten, in Deutschland und Schweden bereits gute Erfolge erzielt wurden. "Was dort funktioniert hat, wird auch bei uns funktionieren und sollte so rasch wie möglich umgesetzt werden." Die Maßnahme wäre nicht nur ein wichtiger Impuls für Wachstum und Beschäftigung, sondern auch sinnvoll bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit. Die WKÖ schlägt einen Absetzbetrag auf Handwerkerarbeiten von 20 % bis zu einem Höchstmaß von 6.000 Euro vor.

Die Zustimmung der Wirtschaft finden auch alle Maßnahmen in Richtung Entlastung, Entbürokratisierung und Flexibilisierung. "Angesichts der nach wie vor schwierigen Konjunkturlage brauchen die Betriebe Unterstützung, nicht Gängelung." (SR)

