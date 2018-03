Steindl: ÖVP stärkt Wirtschaft und sichert Wohlstand

Michael Spindelegger will Wirtschaft entfesseln – Faymann- Steuern bringen Land nicht weiter – SPÖ bleibt Antworten auf 50 Fragen zu Faymann-Steuern schuldig

Wien, 7. August 2013 (ÖVP-PK) "Die ÖVP stärkt die Wirtschaft und sichert so den Wohlstand der Bevölkerung. ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger will mit seinen Konzepten die Wirtschaft entfesseln, den Standort attraktiv halten und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sicherstellen", betont der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl. "Um den Standort zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen, müssen wir die Wirtschaft beflügeln, die Bürokratie vereinfachen und für die bestmöglichen Rahmenbedingungen sorgen. Was das Land sicher nicht weiterbringen wird, sind die von den Sozialisten geforderten Faymann-Steuern", unterstreicht Steindl die Aussagen von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. Die SPÖ bleibt den Menschen noch immer die Antworten auf die von der ÖVP gestellten 50 Fragen zu den Faymann-Steuern schuldig. "Die Bevölkerung wird vom roten Belastungskanzler im Unklaren gelassen und verunsichert. Faymann riskiert mit seiner geplanten Schuldenpolitik den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes", stellt der ÖVP-Abgeordnete klar. ****

Die ÖVP hat im Unterschied zur SPÖ wirkungsvolle Impulse gesetzt: "Mit der GmbH-Neu, dem Jungunternehmerfonds und einer starken Entbürokratisierung hat die ÖVP den Einstieg ins Unternehmertum spürbar erleichtert. Denn es sind die Unternehmen, die Arbeit schaffen, und nicht die Politik", hält Steindl fest. Die ÖVP ist der Partner der österreichischen Wirtschaft und steht für Entlastung und eine Flexibilisierung der Arbeitswelt. "Darum

fordern wir Maßnahmen, die allen zu Gute kommen, wie die Senkung der Lohnnebenkosten und einen fairen Wettbewerb. Was es mit der ÖVP sicher nicht geben wird, sind standortschädigende Faymann-Steuern auf Vermögen, eine Arbeitszeitverkürzung oder eine sechste Urlaubswoche", stellt Steindl klar. Und abschließend: "Michael Spindelegger und die ÖVP stehen für eine Wirtschaftspolitik, die den Standort nachhaltig stärkt und den Menschen in unserem Land mehr Wohlstand bringt."

