WKÖ: Österreich bei Arbeitszufriedenheit im europäischen Spitzenfeld

Einschränkung der innerbetrieblichen Flexibilität gefährdet Standort und Jobs - Teilzeit ist Wunschmodell nicht, Zwangsbeglückung

Wien (OTS/PWK560) - "Eine Vielzahl von internationalen Studien zeigt, dass sich Österreich in puncto Arbeitszufriedenheit im europäischen Spitzenfeld befindet: Die Beschäftigten schätzen ihr Arbeitsumfeld. Das gilt ganz besonders auch für die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten oder Überstunden zu machen. Wer hier Änderungen will, agiert an den Wünschen der Arbeitnehmer vorbei", hält der Leiter der sozialpolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Martin Gleitsmann, den Ergebnissen einer AK-Befragung unter Betriebsräten entgegen.

Gemäß "European Working Conditions Survey" der EU, für den europaweit 44.000 Beschäftigte befragt werden, liegt Österreich unter 34 untersuchten Ländern auf dem hervorragenden Platz 5 und damit nicht nur weit vor Deutschland, sondern auch vor nordischen Ländern wie Finnland oder Schweden. Demnach sind 9 von 10 befragten Österreicherinnen und Österreichern mit ihrer Haupttätigkeit "sehr zufrieden" oder "zufrieden". Bestätigt wird die hohe Arbeitszufriedenheit in Österreich auch von einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft, in der bei österreichischen Beschäftigten darüber hinaus auch eine vergleichsweise große Einkommenszufriedenheit festgestellt wurde.

Nicht nur vor diesem Hintergrund lehnt die Wirtschaft erschwerte Bedingungen für Teilzeit und Überstunden sowie Maßnahmen zur Einschränkung der innerbetrieblichen Flexibilität dezidiert ab. "Wer es den Betrieben unmöglich macht, sich den Notwendigkeiten in der modernen Wirtschaftswelt anzupassen, schädigt den Standort und gefährdet Arbeitsplätze", warnt Gleitsmann und erinnert an das Krisenjahr 2009: "Damals fielen um über 40 Millionen Mehr- und Überstunden weniger an als 2009. Die Unternehmen reduzierten also die Arbeitszeit und vermieden so Kündigungen. Anders gesagt: Überstunden sichern Arbeitsplätze, denn es ist besser, Schwankungen mit Überstunden abzudecken als mit kurzfristigen Einstellungen und Kündigungen, wie das z.B. in den USA üblich ist."

Nicht von ungefähr wollen auch die Arbeitnehmer keine Änderung:

Nach einer Market-Umfrage vom April 2013 sind 71 Prozent der Arbeitnehmer mit ihrer derzeitigen Überstundensituation sehr zufrieden. 65 Prozent sind auch dagegen, dass der Arbeitgeber für jede geleistete Überstunde mit 1 Strafeuro belastet wird. Die Forderung nach generell 6 Wochen Urlaub stößt bei den Beschäftigten ebenso auf wenig Widerhall. Ihnen ist Jobsicherheit wichtiger. Insofern ist auch die Repräsentativität des von AK und ÖGB beim IFES in Auftrag gegebenen "Strukturwandelbarometers" in Frage zu stellen, da nur 289 Betriebsräte überwiegend in Großbetrieben und Konzernen befragt wurden.

Zudem verweist Gleitsmann darauf, dass Teilzeit den Wünschen vor allem auch der Arbeitnehmer entspricht. So gab es im Juni 2013 in Österreich rund 10 Mal so viele Arbeitslose mit Teilzeitwunsch wie offene Teilzeitstellen. Bei Vollzeit war das Verhältnis nur 1:8. "Teilzeit ist ein Wunschmodell, nicht Zwangsbeglückung", so Gleitsmann. Für die Zukunft gelte vor allem eines: "Wir brauchen am Arbeitsmarkt mehr Flexibilität, nicht weniger." (SR)

