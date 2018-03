Rauch: SPÖ will sich ausruhen, ÖVP anpacken für neue Arbeitsplätze

ÖVP-Wahlprogramm: Entlastung des Faktors Arbeit, Forschung und Entwicklung fördern, Bürokratieabbau, Export ankurbeln – 50 Fragen an die SPÖ, aber noch keine Antworten

Wien, 7. August 2013 (ÖVP-PD) "Es ist nicht genug, sich am Erreichten auszuruhen. Österreich braucht einen Aufbruch, wir müssen die Chancen nutzen und anpacken. Die ÖVP ist die Partei mit Ideen für eine starke Zukunft Österreichs", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Für Vizekanzler Michael Spindelegger und die ÖVP ist klar, dass die Wirtschaft weiter angekurbelt werden muss, so Rauch: "Wir müssen in Forschung und Entwicklung investieren, den Export vorantreiben und mit neuen Finanzierungsmöglichkeiten unsere Klein- und Mittelbetriebe stützen. Sie sind das Triebrad unserer Wirtschaft und bedienen erfolgreich Nischenmärkte. Diesen Weg müssen wir fortsetzen. Wir wollen ein modernes Österreich schaffen und damit auch den attraktiven Standort ausbauen." Dadurch siedeln sich Unternehmen

an, die neue Arbeitsplätze, gute Ausbildungsplätze für die Jungen, soziale Sicherheit und sichere Pensionen bringen. Die ÖVP will auch den Faktor Arbeit entlasten. Es ist die Aufgabe "einer zukunftsorientierten Politik, die Wirtschaft zu stärken", unterstreicht Rauch die Aussagen von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner angesichts der Vorstellung des Wirtschaftsteils im ÖVP-Wahlprogramm. ****

Mit ihren permanenten Steuerideen gefährden die Sozialisten den Wirtschaftsstandort, mit dem Schüren des Klassenkampfes kommt Österreich nicht voran. Die ÖVP stellt sich klar gegen Eigentumssteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuer, so Rauch: "Bei der aktuellen Wirtschaftslage wären neue Steuern wirtschaftspolitischer Harakiri. Denn neue Steuern belasten die Österreicher, verunsichern Unternehmen, schwächen den Standort und gefährden somit Österreichs Wohlstand." Die SPÖ hat nur einen Plan:

Steuern erhöhen, "doch ohne Konzept und mit dem Ziel, Mittelstand und Familien zu treffen", erinnert Rauch daran, dass die SPÖ sich noch immer weigert, die 50 Fragen zu den Faymann-Steuern zu beantworten. Die SPÖ und ihr Wahlprogramm mit Überstunden-Euro, Mindestlohn und sechster Urlaubswoche sind nicht mehr, als ein Sammelsurium verstaubter und wirtschaftsfeindlicher Ideen. Die SPÖ ist offenbar müde und ideenlos. Für die Zukunft dieses Landes ist die ÖVP der richtige Partner."

