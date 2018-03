FPÖ-Podgorschek: Rot-schwarzer Pensionsraub kommt voll zum Tragen

Umsetzung der Beschlüsse von Loipersdorf trifft Pensionisten hart

Wien (OTS) - "Jetzt zeigt sich in voller Tragweite, was SPÖ und ÖVP vor zwei Jahren in Loipersdorf beschlossen haben: Pensionsraub erster Güte", erklärt der freiheitliche Finanzsprecher NAbg. Elmar Podgorschek. Der Entfall des Alleinverdienerabsetzbetrages für Pensionisten sowie der Pensionssicherungsbeitrag würden sich inzwischen besonders stark bemerkbar machen. Weiter würden sich die niedrigen Zinsen bei gleichbleibend hoher Inflation ebenfalls negativ auswirken.

"Statt endlich nachhaltige Strukturreformen einzuleiten und die Geldgeschenke an Banken und Pleitestaaten zu beenden, schröpfen Rot und Schwarz lieber die Pensionisten", so Podgorschek.

Eine besonders schändliche Rolle spielten dabei die roten und schwarzen Pensionistenvertreter Blecha und Khol, die ihre eigene Klientel bei jeder Verhandlung mit der Regierung hintergingen. "Blecha und Khol haben bei den Verhandlungen nicht nur versagt, sie sind den Pensionisten regelrecht in den Rücken gefallen", so Podgorschek abschließend.

