Der heißeste Tag des Jahres - ORF Burgenland sucht den Hitzepol des Landes

Eisenstadt (OTS) - Morgen, Donnerstag, wird der Höhepunkt der Hitzewelle im Burgenland erwartet - die Temperaturen sollen auf 40 Grad ansteigen, der Hitzerekord könnte gebrochen werden.

Den ORF Burgenland lässt die Hitze nicht kalt, Reporter melden sich den ganzen Tag über live von den Hitzepolen des Landes in Radio und TV. Wir berichten, wie die Burgenländerinnen und Burgenländer mit den tropischen Temperaturen umgehen und wer von der Hitze profitiert.

Zur Abkühlung werden an diesen Plätzen gratis ORF Burgenland-Fächer verteilt und Radio Burgenland spielt den ganzen Tag über die coolsten Sommer-Songs.

Hörerinnen und Hörer können ihren persönlichen Hotspot beim ORF Burgenland Kundendienst (02682/646 02) bekanntgeben und die heißesten und schönsten Sommerfotos an radio.burgenland @ orf.at schicken. Wir suchen auch Videos von den heißesten Plätzen - diese können Sie über die Plattform video.orf.at sowohl via Handy als auch via Computer hochladen.

