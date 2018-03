ÖCV: Studienbeiträge dürfen nicht nur Wahlversprechen bleiben

Kombination aus Zugangsmanagement und Studienbeiträgen notwendig

Wien (OTS) - "Es ist erfreulich, dass die ÖVP ein klares Bekenntnis zu autonomen Studienbeiträgen ablegt. Jetzt muss sichergestellt werden, dass dies nicht nur ein Wahlversprechen bleibt", so der Präsident des Österreichischen Cartellverbandes (ÖCV), Florian Tursky, zu den jüngsten Medienberichten rund um das ÖVP-Wahlprogramm. "Lippenbekenntnisse gab es in diesem Bereich schon zu viele. Taten müssen jetzt folgen", fordert Turksy, der davon ausgeht, dass diese Forderung auch zur Koalitionsbedingung erhoben wird: "Was vor der Wahl gesagt wird, darf nicht am Wahltag seine Gültigkeit verlieren."

Auch der ÖCV, mit etwa 13.000 Mitgliedern der größte Studenten-und Akademikerverband Österreichs, setzt sich für die autonome Einhebung von Studienbeiträgen durch die Hochschulen ein. "Diese zusätzlichen Mittel dürfen aber keinesfalls zum Stopfen von Budgetlöchern verwendet werden, sondern sollen den Universitäten zweckgebunden für die Verbesserung der Lehre zur Verfügung stehen", stellt Tursky klar. Zudem sei es hoch an der Zeit, autonome Zugangsregeln für die Universitäten zu ermöglichen. "Nur die Kombination von Zugangsmanagement und Studienbeiträgen stellt eine nachhaltige Lösung dar und macht auf lange Sicht wirklich Sinn", betont der ÖCV-Präsident abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Cartellverband

Philipp Heel, BSc

Generalsekretär des ÖCV-Vororts 2013/14

Tel.: +43 664 200 31 17

philipp.heel @ vorort-austria.at

http://www.oecv.at