volksgruppen.ORF.at präsentiert sich mit modernisiertem Internetauftritt

Wien (OTS) - Die Onlineangebote der ORF-Volksgruppenredaktionen (http://volksgruppen.ORF.at) präsentieren sich ab sofort in neuem Design und mit neuen Funktionen. Die Websites für die sechs autochthonen Volksgruppen in Österreich und die Website "Diversität" wurden auch technologisch überarbeitet und barrierefrei gemacht. Nutzungsfreundlichkeit und Lesbarkeit wurden optimiert, die Bild- und Textgrößen wurden modernen Bildschirmauflösungen angepasst, wodurch auch die Bedienbarkeit via Smartphones verbessert wurde. Die umfangreichen, über die Seite verfügbaren Audio- und Videoangebote wurden besser in das Gesamtangebot eingebunden. Über die grafisch neu gestaltete Überblicksseite sind alle Onlineteilangebote der ORF-Volksgruppenredaktionen abrufbar.

Karlheinz Papst, Direktor des Landesstudios Burgenland und Sprecher der Landesdirektorinnen und -direktoren: "Ich freue mich sehr über den gelungenen Relaunch der Website volksgruppen.ORF.at. Das Angebot wurde erweitert und auf den neuesten technischen Stand gebracht. Die Programmangebote der ORF-Landesstudios für die österreichischen Volksgruppen gehören zum zentralen Auftrag des ORF und sind unverzichtbar für die Identität und die Zukunft der Volksgruppen. Mit dem neuen und modernen Online-Auftritt, der mittlerweile zu einer unverzichtbaren Informationsquelle für Angehörige der Volksgruppen als auch für die interessierte allgemeine Öffentlichkeit wurde, konnte das Programmangebot erweitert werden."

Der ORF bietet auf seinen Internetseiten seit dem Jahr 2000 Informationen für Volksgruppen an. volksgruppen.ORF.at ist ein mehrsprachiges, aktuelles und umfangreiches Informationsforum für die in Österreich anerkannten autochthonen Volksgruppen. Die Seiten der einzelnen Volksgruppen werden von der Volksgruppenredaktion des Landesstudios Burgenland und der slowenischen Redaktion des Landesstudios Kärnten sowie den entsprechenden zentralen Redaktionen in Radio und Fernsehen angeboten. Die Volksgruppenteilangebote weisen einen hohen Anteil an muttersprachlicher Berichterstattung auf, während "Diversität" seine Leser/innen zu Themen der Menschenrechte und der Interkultur ausschließlich in deutscher Sprache informiert.

