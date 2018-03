ORF III mit Juliane Banse bei den "Festspielgesprächen" und dem "kult.Filmsommer" mit Robert Dornhelm

Am 8. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 8. August 2013, begrüßt Barbara Rett um 19.45 Uhr die Sopranistin Juliane Banse bei den "Salzburger Festspielgesprächen" in ORF III. Die deutsche Sängerin ist für ihre intensiven Gestaltungen, hohe Musikalität und künstlerische Vielseitigkeit bekannt. Das Jahr 2013 wird ein mehrfach intensives für sie - hat sie doch vor kurzem unter Nikolaus Harnoncourt ihre erste "Fidelio"-Leonore gesungen und steht jetzt bei den Salzburger Festspielen in einem zu Unrecht lange vergessenen Werk auf der Bühne der Felsenreitschule - in Walter Braunfels' "Jeanne d'Arc". Doch nicht nur das - die Sopranistin war bei den heurigen Eröffnung der Festspiele eindrucksvoll vertreten: Sie wirkte bei der "Ouverture spirituelle" unter dem Dirigat von Gustavo Dudamel in Simón Bolívars El Sistema bei der Aufführung von Gustav Mahlers Symphonie Nr. 8 in Es-Dur mit und gab zusätzlich einen Liederabend mit Werken von Robert Schumann und Paul Hindemith im Mozarteum. Barbara Rett spricht mit Juliane Banse über den Fachwechsel von der Prinzessin zur starken Frau, wie ihre drei Kinder ihr Leben als internationaler Opernstar verändert haben und über ihr Debüt als "Fledermaus"-Rosalinde in Chicago.

Im Hauptabend lädt Starregisseur Robert Dornhelm wieder zum "kult.Filmsommer". Über mehrere Wochen hinweg präsentiert Robert Dornhelm jeden Donnerstag internationale Meisterwerke und kultige Geheimtipps. Vor jedem Film führt ORF-III-Filmexpertin Denise Feldmann ein Gespräch mit Robert Dornhelm, in dem er das ORF-III-Publikum wissen lässt, warum dieser Film zu seinen persönlichen Favoriten zählt und warum der Film Kultstatus genießt.

Um 20.15 Uhr erwartet das ORF-III-Publikum der Film "Frances" von Graeme Clifford aus dem Jahr 1982, ein eindringliches, bildgewaltiges Biopic über das Leben der eigenwilligen Schauspielerin Frances Farmer (1913-1970), beeindruckend dargestellt von Jessica Lange.

Frances Farmer gewinnt 1935 einen Schönheitswettbewerb. Paramount bietet ihr einen Siebenjahresvertrag, will eine "neue Garbo" kreieren. 1936 dreht sie ihren ersten Film, fällt durch eigene Vorschläge auf, gilt deswegen bald als unerträglich. Sie spielt in unbedeutenden Filmen, ist in linken politischen Kreisen tätig, wird zur Alkoholikerin, angetrunken und ohne Führerschein erwischt, von Schauspieler Leif Erickson geschieden. Ab 1942 wird sie zehn Jahre mit Elektroschocks behandelt. 1950 ist sie eine gebrochene Person.

Um 22.40 Uhr folgt der Film "Die letzte Versuchung Christi" mit Willem Dafoe als zwischen Geist und Fleisch hin- und hergerissener Heiland, als Jesus im spirituellen Konflikt. Martin Scorseses kontrovers diskutierte Verfilmung des Kazantzakis-Romans "Die letzte Versuchung" aus dem Jahr 1988 sorgte vor allem durch eine Liebesszene zwischen Jesus und Maria weltweit für Aufruhr.

Bis sich Jesus seiner Sendung bewusst wird, geht er einer Tätigkeit als Zimmermann nach. Nachdem er seine Berufung als Prediger gefunden hat, lässt er sich von Johannes taufen und reist mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Kurz vor seinem Ende hat Jesus eine Vision, die Judas als eine Versuchung des Teufels deutet: Er sieht sich als Ehemann Maria Magdalenas und Familienvater, ein Leben, das ihm versagt geblieben ist, weil er seiner göttlichen Bestimmung gefolgt ist.

