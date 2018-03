Androsch: NÖ Jugendhilfe NEU - weg von der Kontrolle, hin zur Hilfestellung

Angebote sind vielfältig und tragen zur Sensibilisierung in der Gesellschaft bei

St. Pölten (OTS) - "Ob Kinder, Jugendliche oder Eltern - alle finden in Niederösterreich qualifizierte und vielfältige Leistungs- und Betreuungsangebote im Bereich der Jugendhilfe. Die Leistungen, die die Menschen in Anspruch nehmen können, tragen auch zur Sensibilisierung in der Gesellschaft bei", erklärt der für Jugendwohlfahrt zuständige Landesrat, Ing. Maurice Androsch. In Niederösterreich stehen 1.402 Plätze für Kinder und Jugendliche in neun Landesheimen und 47 privaten Vertragseinrichtungen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es in sechs Zentren für Krisenintervention 50 befristete Plätze zur weiteren Abklärung. Im Jahr 2012 wurden dafür 61,3 Mio. Euro aufgewendet (2013 werden es rund 65 Mio. Euro sein) und in Summe 1.652 Kinder und Jugendliche in voller Erziehung betreut. Daneben gab es noch 294 Jugendliche in Berufsvorbereitungskursen, über 740 Pflegekinder und 33 Krisenpflegekinder. In den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten stehen für diese wichtige Arbeit rund 140 SozialarbeiterInnen zur Verfügung - ab 2014 kommen noch 35 MitarbeiterInnen dazu.

Das geltende Jugendwohlfahrtsgesetz stammt aus dem Jahr 1991 und wurde in den vergangenen Jahrzehnten nur punktuell an aktuelle Notwendigkeiten angepasst. "Die gesellschaftlichen Veränderungen, wie etwa die hohe Zahl an Trennungen und Scheidungen, AlleinerzieherInnen oder Patchworkfamilien, die Erwerbsbeteiligung beider Elternteile und auch die zunehmende Zahl an Familien mit Migrationshintergrund stellen die soziale Arbeit mit Familien jedoch vor neue Herausforderungen", so Androsch: "Der Gesetzesentwurf befindet sich derzeit in der Begutachtungsphase und das Gesetz soll noch in diesem Jahr in Kraft treten. Wir wollen ein Gesetz weg von der Kontrolle hin zur Hilfestellung."

Sowohl bei ExpertInnen als auch in der Bevölkerung ist das Bewusstsein für altersgemäße Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sowie die Sensibilität für mögliche Kindeswohlgefährdungen gestiegen - Verdachtsfälle werden vermehrt an die Kinder- und Jugendhilfe gemeldet. Deshalb wurde beschlossen, die Jugendhilfe durch neue, einheitliche Regelungen weiterzuentwickeln.

"Viele Bestimmungen aus dem NÖ Jugendwohlfahrtsgesetz, das über 22 Jahre alt war, waren in der Praxis nicht bzw. kaum mehr gesetzeskonform vollziehbar. Auch die sieben Novellierungen waren nicht ausreichend, um den heutigen Standards gerecht zu werden", so Androsch. Deshalb wurde eine Fortentwicklung der Rechtsgrundlagen, insbesondere die Präzisierung der Aufgabenstellungen, aber auch die Fixierung von Mindeststandards erforderlich. Das zentrale Ziel der Reform war die professionelle Überprüfung von Verdachtsfällen der Kindeswohlgefährdung, sowie die fachlich fundierte Auswahl von Hilfen und die kurz- und mittelfristige Festlegung der Ziele der gewährten Hilfen, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen möglichst umfassend zu gewährleisten und trotzdem nur in angemessenem Umfang in familiäre Beziehungen einzugreifen. Ebenfalls neu sind umfassende Datenschutzbestimmungen und Einsichtsmöglichkeiten des Kinder- und Jugendhilfeträgers in die Strafregisterdatei.

"Die Beurteilung einer kritischen Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen wird durch das neue Gesetz auf den höchstmöglichen Standard angehoben", betont dazu der Leiter der NÖ Jugendwohlfahrt, Mag. Reinfried Gänger.

Landesrat Androsch bedankt sich bei allen MitarbeiterInnen in diesem Bereich für ihr tägliches Engagement für die Familien sowie die Kinder und Jugendlichen in Niederösterreich und fasst zusammen: "Auch in der Jugendhilfe ist Niederösterreich auf einem guten Weg. Wir unterstützen viele Familien, erzielen gute Ergebnisse und wollen auch weiterhin in die Zukunft der jungen Menschen investieren!".

