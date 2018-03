Werbeveranstaltung zur Tourismusförderung am Huashan in Peking

Peking (ots/PRNewswire) - Die Organisation "Mt. Huashan Scenic Area" führte am 2. August in Peking eine Werbeveranstaltung zur Förderung des Tourismus am Berg Huashan durch. Unter dem Motto "Chinatraum -Liebe zum Berg Huashan", wurde den Einwohnern Pekings bei dieser Werbeveranstaltung vor Augen geführt, wie abenteuerlich und einzigartig eine Reise zum Huashan sein kann. Fast 100 führende Mitglieder des Landschaftsverwaltungskomitees Huashan Scenic Area Management Committee und der Kommission für Tourismusentwicklung der Stadt Peking sowie Vertreter der Medien nahmen an der Veranstaltung teil.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130806/CN59390)



Auf der Website zur Veranstaltung finden die Besucher Landschaftsaufnahmen vom Huashan, auf denen seine schroffen, wolkenverhangenen Felsen und die dortigen verträumten taoistischen Tempel zu bewundern sind. Zudem gab es Schattenspiele, Traumfeenkissen, Blumengestecke und andere für Shaanxi typischen Souvenirs zu bestaunen.

Der Huashan befindet sich in Weinan, Shaanxi, und ist der höchste von Chinas fünf bekanntesten Bergen. Der Huashan bietet 290 einzigartige Attraktionen in einer einmaligen Landschaft. Hier kann man wunderbar der Sommerhitze entfliehen, Abenteuer erleben oder das taoistische Leben entdecken.

Angaben des Direktors des Huashan Scenic Area Management Committee Huo Wenjun zufolge konnte die Region um dem Huashan in den vergangenen Jahren stetig steigende Touristenzahlen und damit höhere Einkünfte verzeichnen. Mt. Huashan Scenic Area hat die kulturellen und touristischen Ressourcen dieser Region ständig erforscht, um sich zu einer modernen Tourismus-, Freizeit- und Unterhaltungsregion mit Spas und Restaurants mit internationalem Speisenangebot zu entwickeln. Mt. Huashan Scenic Area arbeitet mit Reisebüros und den Medien in Peking zusammen, um den Huashan zu einem bei den Einwohnern Pekings beliebten Ausflugsziel aufzubauen.

Bei der Werbeveranstaltung gab das Huashan Scenic Area Management Committee seine Absicht bekannt, kostenlose Tickets im Wert von 800.000 RMB unter den Einwohnern Pekings zu verteilen, darunter 2.000 Eintrittskarten, 2.000 Tickets für die Seilbahn zum Westgipfel und weitere 2.000 Tickets für die Seilbahn zum Nordgipfel. Die Veranstaltung fand am 4. August auf dem XinDongAn-Platz statt.

Informationen zum Huashan Der Huashan gehört zu den fünf berühmtesten Bergen Chinas. Der als nationale 5A-Touristenattraktion eingestufte Nationalpark und liegt 120 km östlich von Xi'an, der alten Hauptstadt Chinas. Laut den Schriften von Zhang Taiyan, einem Gelehrten aus der ausgehenden Qing-Dynastie, ist der Huashan die Geburtsstätte der chinesischen Kultur. China wird häufig auch Zhonghua und Huaxia genannt. Die Silbe Hua in beiden Namen zeigt, wie bedeutsam der Berg Huashan für die Chinesen ist.

Service-Hotline des Huashan-Nationalparks: 400-0913-777 Website zum Huashan: www.huashan16.com Gewerbliche Website zum Huashan: www.huashanly.com

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an: Zhao Bin Marketingmanager +86-0913-4360508 378034196 @ qq.com

Web site: http://www.huashan16.com/ http://www.huashanly.com/