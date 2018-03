US-Serien-Sensation "Under the Dome" ab 4. September in ORF eins

Noch vier Wochen bis zum Start von Steven Spielbergs Stephen-King-Verfilmung

Wien (OTS) - Ein Dröhnen erschüttert die Kleinstadt Chester's Mill. Ein Sturm zieht auf. Eine unsichtbare Klinge teilt eine Kuh in zwei Hälften. Ein Lastwagen knallt gegen eine transparente Wand. Ein Flugzeug explodiert am Himmel. Die Erde bebt. Und von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr so, wie es einmal war. Denn plötzlich finden sich u. a. Mike Vogel, Rachelle Lefèvre, Natalie Martinez, Britt Robertson und Alexander Koch ab 4. September in ORF eins (jeweils Mittwoch in Tripel- bzw. Doppelfolgen ab 20.15 Uhr) gefangen "Under the Dome" wieder. Doch was stürzt auf einmal alles ins Chaos? Ein terroristischer Akt? Eine Strafe Gottes? Oder eine geheime Operation der Regierung? Steven Spielbergs Mysteryserienhit, der auf Stephen Kings gleichnamigem Roman basiert, begeistert derzeit nicht nur das amerikanische Publikum in rekordverdächtigem Ausmaß, sondern konnte schon vor dem Start an 200 TV-Stationen verkauft werden - und wird im Herbst auch zum großen Top-Serien-Event im ORF.

Mike Vogel: Der Kampf ums Überleben in einer typischen amerikanischen Kleinstadt

Der gut aussehende Armeeveteran Dale "Barbie" Barbara, gespielt von Mike Vogel, ist gerade auf der Durchreise, als sich der Dome über Chester's Mill senkt. Und wie sich herausstellen wird, hat er mehr zu verbergen, als sich auf den ersten Blick erkennen lässt. Wird seine Freundschaft mit Journalistin Julia Shumway (Rachelle Lefèvre) Licht in seine mysteriöse Vergangenheit bringen und offenbaren, was er überhaupt in Cherster's Mill gesucht hat? "'Chester's Mill ist eine typische Kleinstadt. Würde man einen Fuß hineinsetzen, würde man gleich denken: 'Oh, was für ein entzückender Ort!' Jeder kennt jeden. Jeder steht auf der gleichen Seite, und alle kommen gut miteinander aus. Aber wenn man beginnt, hinter die Fassade zu blicken, kommt, wie überall, eine Schattenseite zum Vorschein", so Vogel. "Da gibt es diejenigen, die ihre Seele dem Teufel verkaufen, nur um überleben zu können. Und dann gibt es andere, die die Schwachen ausnützen, und wieder andere, die für die Schwachen einstehen, um Macht zu bekommen." Den großen Erfolg der Serie erklärt sich Vogel so: "Die globale Klimaerwärmung zurzeit, alles, was so auf der Welt passiert, in unserem eigenen Land - es gibt etwas, das irgendwie den Eindruck erweckt, dass etwas Vergleichbares auch heute passieren könnte. Ich denke, das ist die Faszination daran. Es gibt so viel Chaos, so dass doch in jedem von uns etwas steckt, das uns sagt, dass wir nicht weit entfernt davon sind, dass etwas Vergleichbares passieren könnte. Egal ob es diese Kuppel ist oder ein Atomunfall oder das Zerbrechen eines wirtschaftlichen oder monetären Systems - jedes dieser Szenarien zwingt die Menschen gewissermaßen zu einem Kampf ums Überleben."

Rachelle Lefèvre: "Es gibt jedes Mal einen neuen Grund, um wieder einzuschalten"

Julia Shumway (Rachelle Lefèvre), die Redakteurin der Lokalzeitung "The Independent", betreibt investigativen Journalismus und ist erst kürzlich mit ihrem Mann Peter, der als Arzt im örtlichen Krankenhaus arbeitet, nach Chester's Mill gezogen. Julia muss nicht nur mit der unerklärlichen Bedrohung zurechtkommen - plötzlich ist auch ihr Mann spurlos verschwunden. Wieso man sich "Under the Dome" anschauen sollte? "Der Grund, wieso man jedes Mal einschalten sollte, ist, dass es jedes Mal einen neuen Grund gibt, um wieder einzuschalten", so Rachelle Lefèvre. Unglaubliche Special Effects, Action, Drama, ein spannender Handlungsstrang, der sich über die einzelnen Episoden zieht, so dass man am Ende einer Folge auch gar nicht das Gefühl hat, schon alles verstanden zu haben. Die Charaktere entwickeln sich, und es geht natürlich um die große Frage, was dieser Dome genau ist und was noch passieren wird. Und alle, die das Buch gelesen haben, dürfen nicht vergessen, dass uns Stephen King erlaubt hat, auch Veränderungen vorzunehmen - wir hoffen also, dass wir auch allen, die mit der Geschichte vertraut sind, etwas Neues und Frisches anbieten können."

Natalie Martinez über die Zusammenarbeit mit Stephen King

Natalie Martinez spielt die junge Polizistin Linda Esquivel, die zuallererst auf ihren Charme und ihr einnehmendes Lächeln setzt. Doch sie kann auch hart durchgreifen, wenn es nötig ist, um sich durchzusetzen. Während Linda unter der Kuppel gefangen ist, kann ihr Verlobter nicht nach Chester's Mill hinein. Als Polizistin wird sie in Kürze wohl immense Verantwortung übernehmen müssen, denn das kleinstädtische Idyll bekommt unter der mysteriösen Kuppel schon bald erste Risse. Natalie Martinez über die Zusammenarbeit mit Stephen King: "Stephen King ist sehr involviert in die Produktion. Er ist mit uns an einem Tisch gesessen, hat mit uns gelesen und geredet und uns die Charaktere nähergebracht. Es ist sehr schön, den Schöpfer von all dem auch so unterstützend um uns zu haben. Und ich glaube, was ihn so einzigartig macht, ist die Tatsache, dass er so viele großartige Werke geschrieben hat und auch noch immer schreibt. Es ist sehr selten, so lange und so beständig erfolgreich zu sein. Da muss dann schon etwas da sein - sehr, sehr viel Talent."

