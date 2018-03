Haubner: AK/ÖGB "Umfragen" werden immer unseriöser

AK/ÖGB beim Raunzen, Schlechtmachen und Menschen gegeneinander Ausspielen ungeschlagen - Unternehmer müssen immer als Prügelknaben herhalten - Arbeitnehmer wollen Überstunden

Wien, 07. August 2013 (OTS) - "Die sogenannten 'Umfragen' von Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund werden immer unseriöser. Ergebnisse aus einer Befragung von 300, wohl der SPÖ nicht ganz fern stehenden, Betriebsräten als 'Umfrage' zu verkaufen und damit für die Allgemeinheit zu sprechen, grenzt an bodenlose Frechheit. Aber so wie es aussieht bleibt ihnen wahrscheinlich nichts anderes übrig, um ihre wirtschafts- und arbeitsplatzgefährdenden Forderungen zu legitimieren", so die scharfen Worte von Peter Haubner, Abg.z.NR und Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes. "Beim Raunzen, Schlechtreden und Menschen gegeneinander Ausspielen sind AK und ÖGB ungeschlagen", betont Haubner, und verweist auf eine Tatsache, die von den Genossen immer vergessen wird: "Es sind die Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen! Alleine unsere KMU beschäftigen zwei Millionen Menschen in Österreich und sind damit der größte Arbeitgeber in unserem Land. Ich verwehre mich dagegen, dass die Unternehmer für AK und ÖGB stets als Prügelknabe herhalten müssen." ****

Als "bezeichnend" beurteilt Haubner den Umstand, dass die unternehmerfeindlichen Ideen aus dem roten Lager nicht einmal bei den eigenen Mitgliedern Anklang finden: "Laut einer aussagekräftigen MARKET-Umfrage unter mehr als 1.000 Arbeitnehmern wollen Mitarbeiter Überstunden machen! Zwei Drittel der Befragten Arbeitnehmer sind mit ihrem Überstundenausmaß zufrieden und schätzen vor allem die zeitliche Flexibilität, die sie durch Mehrarbeit bekommen. Der Großteil lehnt sogar zusätzliche Steuern für die Arbeitgeber ab. Die Menschen haben längst erkannt, dass eine Arbeitszeitverkürzung nicht mehr Arbeitsplätze schafft. Sondern, dass ein sicherer Arbeitsplatz in Zeiten wie diesen wichtiger ist, als mehr Urlaub. Und vor allem auch, dass sie es sind, die die sogenannte 'Gerechtigkeit' durch Eigentumssteuern teuer bezahlen müssten", stellt Haubner klar, und betont abschließend: "Es bringt den Arbeitnehmern nichts, wenn die Arbeitgeber geschwächt werden - das haben AK, ÖGB und Co. noch nie verstanden."

