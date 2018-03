"Eco" über Gewinner und Verlierer der Hitzerekorde

Am 8. August um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin am Donnerstag, dem 8. August 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Hitzerekord: Gewinner und Verlierer im "Supersommer"

35 Grad, 37 Grad, 39 Grad - alle paar Tage werden neue Hitzerekorde ausgerufen! Seit Wochen halten die Spitzentemperaturen Österreich in Atem. Vor allem im Osten sind den ganzen Juli über kaum Niederschläge gefallen, und wenn, dann oft nur in Form von Unwettern. Das hat katastrophale Folgen für die Landwirtschaft. Für manche Bauern geht es bereits um die Existenz, sie stehen vor einem Komplettausfall der Maisernte und massiven Verlusten bei Grünfutter. Die Schäden sollen in die Millionen gehen, die Politik schnürt bereits Hilfspakete für massiv betroffene Bauern. Andernorts hingegen sorgen die Hitzespitzen in Serie für Jubel: Der Österreich-Tourismus boomt wie seit langem nicht mehr, Klimaanlagen und alles, was sonst noch kühlt, werden zum Verkaufsschlager. "Eco" zeigt die Gewinner und Verlierer, Freud und Leid im Supersommer.

Kampf um Stimmen: Teuerster Wahlkampf aller Zeiten steht bevor

Eine wahre Materialschlacht hat für die Nationalratswahl am 29. September begonnen. Und schon die ersten Plakatwellen, die Inserate und die Werbespots zeigen, dass sich die Parteien die Stimmen diesmal viel kosten lassen. Und das trotz der gesetzlichen Beschränkung der Wahlkampfkosten, nach der jede Partei maximal sieben Millionen Euro für die Wahlwerbung ausgeben darf. "Eco" zeigt, mit welchen Methoden die einzelnen Parteien zu mehr Stimmen kommen wollen - und wie viel sie konkret dafür budgetiert haben. Zumindest Frank Stronach will sich bei den Werbeaktivitäten von der auferlegten Kostenbeschränkung nicht stoppen lassen. Er will auch eine drohende Millionenstrafe in Kauf nehmen.

Geldanlage in Holz: Solides Investment und gefährliche Lockangebote

Wer derzeit sein Erspartes veranlagen möchte, hat es nicht leicht:

Einerseits sind die Zinssätze für Spareinlagen auf niedrigstem Niveau angelangt, andererseits sind in so unsicheren Zeiten die Aktienbörsen weltweit unberechenbar und instabil geworden. Anleger, die nach Alternativen suchen, landen häufig bei Sachwerten. Und immer mehr Leute wollen zum Beispiel in Wald und Holz investieren. Eine solide Veranlagung, sind viele Experten überzeugt. Doch ist Vorsicht geboten. Im Internet locken besondere Holzinvestments und versprechen Renditen bis zu 12 Prozent. "Eco" zeigt, wie lukrativ diese Angebote tatsächlich sein können und welche Risken man dabei - und bei Holzinvestments generell - eingeht.

