Einladung zur Pressekonferenz mit Abg. Dr. Franz-Joseph Huainigg

Thema: "Wichtige behindertenpolitische Anliegen für die nächste Legislaturperiode"

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer

Pressekonferenz

mit dem ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderung Abg. Dr. Franz-Joseph Huainigg ein. Knapp 50 Tage vor der Nationalratswahl präsentiert Franz-Joseph Huainigg mit drei hochrangigen ExpertInnen, die auch Mitglieder seines Personenkomitees im Vorzugsstimmenwahlkampf sind, wichtige behindertenpolitische Anliegen für die nächste Periode:

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und das Behindertengleichstellungsgesetz mit der Zielsetzung der gleichberechtigten Teilhabe in allen Lebensbereichen haben wichtige behindertenpolitische Weichenstellungen gesetzt. Welche Maßnahmen müssen in der nächsten Legislaturperiode getroffen werden, um ein selbstbestimmtes Leben, Inklusion in Schule, Beruf und Freizeit sowie die Wahrung der Menschenwürde am Beginn und am Ende des Lebens zu sichern?

ZEIT:

Montag, 12. August 2013, 10.30 Uhr

ORT:

1017 Wien, Parlament, Pressezentrum (Haupteingang, rechts über die Rampe ins Untergeschoss. Der Zugang ist barrierefrei.)

THEMA:

Behindertenpolitik der nächsten Legislaturperiode

TEILNEHMER:

Abg. Dr. Franz-Joseph Huainigg, ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderung

MSc Renate Mitterhuber, Hebamme, Sprecherin von prenet

Prof. Germain Weber, Präsident der Lebenshilfe Österreich

Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Seniorenbundes

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at