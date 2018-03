"Am Schauplatz" ist "In der Schuldenfalle"

Wien (OTS) - Teure Geschenke an den Exmann haben Daniela Rauscher in den Ruin getrieben. "Ich hatte nie ein richtiges Elternhaus. Deswegen habe ich mir Liebe erkauft", sagt sie heute. Der Alleinerzieherin blieb nur der Privatkonkurs. Sieben harte Jahre hat sie mit ihren drei Kindern am Existenzminimum gelebt. Da wird schon ein Eis im Sommer zum schier unerschwinglichen Luxus. Damit es den Kindern später nicht wie ihr geht, versucht sie ihnen beizubringen, wie man mit Geld umgeht.

Tiba Marchetti und Katharina Windbichler haben für ihre "Am Schauplatz"-Reportage am Donnerstag, dem 8. August 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 Menschen "in der Schuldenfalle" durch ihren Alltag voller Demütigungen und Entbehrungen begleitet.

Der Ex-Song-Contest-Teilnehmer Tony Wegas hat, wie er sagt, blauäugig Geschäftspartnern vertraut. Auch er schlitterte in die Insolvenz. Seine Mutter, die treu zu ihm stand, hat ihn aus der Misere herausgeholt und ihn gedrängt, nicht aufzugeben. Wegas: "Es gab Tage, da wollte ich nicht einmal aus dem Bett aufstehen." Er hat es geschafft. Dass er aber auch nach dem Privatkonkurs noch jahrelang einen Warneintrag beim Kreditschutzverband hat, regt ihn auf.

Josef Tschernoschek in Graz hat einen hohen Kredit für das Haus seiner Schwester übernommen - nur auf dem Papier, hat es damals geheißen. Solange sie die Raten bezahlt hat, war die Welt in Ordnung. Seit sie das nicht mehr tut, wird Herr Tschernoschek zur Kasse gebeten. Ein Privatkonkurs steht ins Haus. "Bei aller Schwesterliebe - heute würde ich nie wieder als Bürge gehen", sagt Josef Tschernoschek ernüchtert.

100.000 Privatkonkurse wurden in den vergangenen Jahren in Österreich beantragt. Jeder zweite wegen Arbeitslosigkeit oder Einkommensverschlechterungen. Der Weg für die Betroffenen ist hart -zu hart. Nirgendwo in Europa müssen die Schuldner so lange und so viel zurückzahlen. Experten fordern seit langem eine Reform der Gesetze.

