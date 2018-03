Frauenberger zu Integrationsbericht: Versachlichung weiter vorantreiben

Wien (OTS) - Als "wertvollen Beitrag zur Versachlichung" kommentierte die Wiener Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger den vorliegenden Integrationsbericht des Bundes. "Ähnlich wie der seit 2009 regelmäßig präsentierte Integrationsmonitor der Stadt Wien, trägt auch der Integrationsbericht dazu bei, Vielfalt sichtbar zu machen und als Chance zu verstehen. Diese Instrumente leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, Integration nicht mehr als Problem wahrzunehmen, sondern Vorteile und Handlungsbedarf sachlich diskutieren zu können. Es geht darum unsere Gesellschaft gemeinsam zu gestalten", betont Frauenberger.

Besonderes Augenmerk verdiene, so die Integrationspolitikerin, die aktuelle Diskussion zum Bildungssystem. "Schon lange wissen wir, dass nicht die örtliche sondern die soziale Herkunft für die Zukunft junger Menschen zentral ist. Erklärtes Ziel muss daher der soziale Aufstieg aller sein. Ein Ziel, das wir nur mit einem gerechten Zugang zu Bildung und Ausbildung erreichen", erklärt die Stadträtin, die damit gleichzeitig auch die Forderung nach einer gemeinsamen und ganztägigen Schulform wiederholt. Frauenberger: "Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unseres Landes. Investitionen in die Bildung sind Investitionen in die Zukunft." Die Stadträtin schließt sich damit den Ideen einer Bildungs- und Ausbildungspflicht an, wie sie im aktuellen Integrationsbericht oder im vergangen Jahr von Sozialminister Rudolf Hundstorfer eingebracht wurden.

"StartWien" heißt ZuwanderInnen in Wien willkommen

Im Zuge ihrer Stellungnahme verweist die Integrationsstadträtin einmal mehr auf das mehrfach ausgezeichnete Wiener Vorzeigemodell "StartWien". "In Wien beschäftigen wir uns aufgrund der vielfältigen Herausforderungen schon lange damit, wie mit Zuwanderung umgegangen werden soll. 2006 wurde mit "StartWien" eine sehr erfolgreiche Willkommenskultur etabliert, die ZuwanderInnen in Wien optimal willkommen heißt. Es freut mich, dass die Schaffung einer umfassenden Niederlassungsbegleitung immer stärkeren Rückhalt im Bund und anderen Ländern findet", so Frauenberger. (Schluss) bea

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Berger

Mediensprecher Stadträtin Sandra Frauenberger

Tel.: +43 1 4000 81295

a.berger @ wien.gv.at

www.sandra-frauenberger.at