FPÖ-Neubauer zum "Attentat" auf der Porze-Scharte: Auf neue Erkenntnisse muss Österreich und Italien nun Taten folgen

HBP Fischer muss sich nach erwiesener Unschuld der Südtirol-Aktivisten für deren Begnadigung einsetzen!

Wien (OTS) - "Erhard Hartung und Peter Kienesberger sind 1971 in Florenz in einem menschenrechtswidrigen Abwesenheits-Prozess, der nach den Bestimmungen der faschistischen Strafprozessordnung von 1930 geführt worden ist, zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie hatten keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, Entlastungsbeweise oder Zeugen beizubringen. In Österreich wurden sie in einem Anwesenheitsverfahren rechtskräftig freigesprochen. Dennoch wollten selbst Tiroler ÖVP-Politiker sie von einer generellen Begnadigung für Südtiroler Freiheitskämpfer ausgenommen wissen.

Nun hat der österreichische Militärhistoriker Oberst Mag. Dr. Hubert Speckner von der Landesverteidigungsakademie in Wien in einer detaillierten Studie nachgewiesen, dass die beiden genannten BAS(Befreiungsausschuss Südtirol)-Mitglieder nicht die Täter gewesen sein können", berichtet heute der freiheitliche Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer.

Speckner weist in diesem Zusammenhang in seiner Studie anhand bislang geheim gehaltener österreichischer und auch italienischer amtlicher Akten nach, dass der sogenannte "Tatort" und zahlreiche Beweismittel gefälscht oder manipuliert waren. Unmittelbar nach der angeblichen "Tat" hatte sich der Lienzer Bezirkshauptmann Doblander mit einem Hubschrauber zu dem unmittelbar an der Grenze liegenden "Tatort" fliegen lassen und dort nur ein unbetretenes Schneefeld ohne Spuren und Detonationstrichter gesehen. Ein paar Tage später zeigten die Italiener einen vollständig präparierten Tatort" vor.

Weiters hätten die Italiener den österreichischen Behörden ein "Tatortfoto" von einem "Bekennerschreiben" mit typisch italienischen Schreibfehlern, den italienischen Medien aber kurz darauf eine textlich "verbesserte" Version zur Veröffentlichung übergeben. Es lagen auch zwei der vier getöteten Soldaten etwa fünfzig Meter vom angeblichen Ort der Detonation entfernt, waren aber äußerlich unversehrt, was sprengtechnisch unmöglich ist. Ein Zündkasten wurde direkt neben dem Detonationskrater gefunden, welcher ebenfalls unversehrt blieb, was ebenso unmöglich ist.

Zudem haben die italienischen Behörden weder im Gerichtsverfahren noch bei den Besprechungen mit den österreichischen Behörden jemals Obduktionsbefunde oder Totenscheine der angeblich auf der Porzescharte zu Tode Gekommenen übergeben, welche bereits Stunden nach ihrer Auffindung ohne nähere Untersuchung in aller Hast in Belluno beerdigt wurden. Zwei Mitglieder der italienischen Untersuchungskommission starben wenig später unter mysteriösen Umständen. Die von Speckner aufgezeigten manipulierten "Beweise" wurde dann von dem italienischen Gericht zur Grundlage des menschenrechtswidrigen Abwesenheitsurteils gemacht.

Oberst Mag. Dr. Hubert Speckner zitiert aus österreichischen Aktenunterlagen die dort begründete Vermutung, dass die Toten der "Porzescharte" des 25. Juni 1967 in Wirklichkeit bei einer italienischen Verminungsübung auf dem Kreuzbergsattel ums Leben kamen. Die Toten seien dann auf die Porzescharte geschafft worden, wo ein geeigneter "Tatort" dann präpariert worden sei. Dies habe offenbar dazu gedient, Österreich in der Südtirolfrage politisch wegen "Duldung des Terrors" unter Druck zu setzen.

"Angesichts dieser neuen Erkenntnisse, die Speckner aufgrund intensiven Studiums amtlicher bislang geheimer österreichischer Akten gewonnen hat, müssen die von dem italienischen Gericht zu Unrecht Verurteilten rehabilitiert werden. Ich werde diesbezüglich auch ein Schreiben an Bundespräsident Dr. Heinz Fischer mit dem Ersuchen richten, er möge sich aufgrund der neuen Situation für die vollständige Rehabilitierung bzw. Begnadigung der unschuldig in Italien Verurteilten einsetzen", so Neubauer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at