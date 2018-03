FP-Jung: Straßenprostitution in Liesing ufert aus

Rot-Grün macht's möglich

Wien (OTS/fpd) - In unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus wird demnächst ein "Etablissement" eröffnet. Als Zugeständnis an die Grünen, erhält es vielleicht auch Fahrradständer. Angeblich wird es edel ausgestattet und man erwartet betuchte Kundschaft. Nach außen hin soll es dezent gestaltet werden. Auf Rotlicht oder die so beliebten grünen Bodenmarkierungen zum Eingang wird verzichtet.

"Weniger nobel geht es in Liesing zu", kritisiert der FPÖ-Obmann des 23. Bezirks, LAbg. Mag. Wolfgang Jung, "dort werden Bürger durch die die Auswirkungen des Straßenstrichs massiv belästigt." Immer weitere Gebiete, wie jetzt die Carlbergergasse, werden für die Ausübung "erschlossen". Empörte Anrainer berichten auch von nächtlichen Umtrieben bei dort abgestellten Containern. Sind das die Vorläufer der von Frauenberger angedachten "Verrichtungsboxen"?

Und niemand unternimmt etwas dagegen. Die Stadträtin putzt sich dabei ab, indem sie erklärt, nur für die Anbahnung zuständig zu sein. Die Ausübung in der Öffentlichkeit wäre zwar ungesetzlich, interessiere sie aber nicht. Dabei drohe, mit dem Ende der Hitzewelle und dem Ferienschluss, eine neue Konjunkturspitze und damit noch mehr Ärger. Dies insbesondere, weil im Herbst, bedingt durch die rechtlichen Änderungen im 3. Bezirk, weitere Prostituierte nach Liesing drängen werden.

"Verdrängungskämpfe, noch aggressivere Anbahnung verbunden mit gefährlichen Szenen im Straßenverkehr (wie das läuft, haben Bürger bereits auf You tube gestellt) und Zuhälterfehden sind unausweichlich. Die Begleitkriminalität, die immer in diesem Umfeld entsteht, wird nicht lange auf sich warten lassen. Der Überfall vom Sonntag ist da nur ein Anfang! Aber die Stadträtin hat ja selbst festgestellt, dass sie sich eher Sorgen um die Sicherheit der Gunstgewerblerinnen macht. Man erkennt nur zu gut, wessen Interessen die SPÖ-Frauenriege in dieser Frage vertritt", kritisiert Jung das untaugliche Gesetz und versichert, "dass wir weiter für die betroffenen Bürger eintreten werden, wenn notwendig auch auf der Straße!" (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794