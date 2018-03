SJ-Hanke: GewalttäterInnen dürfen nicht von unserem Rechtssystem unterstützt werden!

Im Fall der 6-jährigen Sofia Povse offenbaren sich weitere menschenunwürdige Missstände im österreichischen Justizsystem

Wien (OTS) - Marina Hanke, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, verurteilt die geplante Rückführung des Mädchens zu ihrem gewalttätigen Vater nach Italien: "Das ist nun der nächste Fall in einer Reihe von Skandalen, die unser Justizsystem betreffen. Es wird zunehmend dafür benutzt, die Missachtung von Menschenrechten zu begründen. Damit muss ein für alle Mal Schluss sein!"

Dass Kinder nicht in die Obhut von GewalttäterInnen gebracht werden dürfen, sollte eigentlich außer Frage stehen. Trotzdem soll die 6-Jährige Sofia jetzt nach Italien zu ihrem gewalttätigen Vater zurück, vor dem ihre Mutter vor fünf Jahren nach Österreich flüchtete. "Hier liegt ganz eindeutig eine Gefährdung des Kindes vor. Wenn das rechtsgültig sein soll, zeigt das bloß weitere Mängel in unserem Justizsystem, deren Beibehaltung fahrlässig wäre.", erklärt Hanke. Das Justizsystem gehöre endlich reformiert. Das zeigen die vielen Fälle, die in den letzten Monaten öffentlich wurden. Von sexualisierten und gewalttätigen Übergriffen und widrigen Umständen in Gefängnissen bis hin zu lebensgefährlichen Abschiebungen von AsylwerberInnen - im Umgang mit den Untersten der Gesellschaft zeigte das Justizsystem bisher vor allem Härte und Willkür. Gerade der Umgang mit den Refugees im Servitenkloster zeigte, wie das Recht dazu missbraucht wurde, unliebsame Personen loszuwerden.

Hanke appelliert an die Zuständigen: "Nur weil etwas augenscheinlich rechtens ist, bedeutet das noch lange nicht, dass es auch richtig ist. Wenn Menschen wegen unserem Rechtssystem in unmittelbare Lebensgefahr gebracht werden, ist es höchste Zeit, dass sich etwas ändert. Es ist zynisch, dass die zuständigen Ministerinnen sich auch noch auf die aktuelle Rechtsgrundlage ausreden, anstatt diese endlich zu hinterfragen. Wie viele Menschen müssen noch gefährdet werden, bevor es endlich ein Umdenken gibt?"

