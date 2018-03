Der hotel.info-Check: Wie sauber sind Hotelbetten?

Nürnberg (ots) - Lippenstift auf dem Kissen, Haare im Waschbecken -wie ist es um die Sauberkeit in Hotelzimmern bestellt? Auch in diesem Jahr hat das internationale Reservierungsportal hotel.info die Bewertungen seiner über sechs Millionen Buchungskunden wieder daraufhin untersucht, in welchen Städten Sauberkeit groß geschrieben wird und wo es die Hotellerie mit der Hygiene eher weniger genau nimmt. Insbesondere beim Vergleich zum Vorjahr wird deutlich, welche Hoteliers ihre Hausaufgaben gemacht haben.

hotel.info-Top 5-Städte national in puncto Sauberkeit

Stand August 2013 Stand August 2012

Platz Stadt Bewertung Platz Stadt Bewertung Sauberkeit Sauberkeit (Bestwert: (Bestwert: 10,0) 10,0) 1. Linz 8,49 1. Linz 8,59 2. Graz 8,46 2. Graz 8,50 3. Salzburg 8,29 3. Salzburg 8,33 4. Innsbruck 8,27 4. Innsbruck 8,32 5. Wien 8,26 5. Wien 8,27

Der Hotellerie in Linz [ http://www.hotel.info/de/linz/hotels-45147 ] bescheinigen die Übernachtungsgäste mit einer Bewertung von 8,49 erneut die saubersten Zimmer aller österreichischen Großstädte. Graz, die Landeshauptstadt der Steiermark, folgt mit 8,46 Punkten dicht dahinter auf Rang 2. Auch die Hoteliers von Salzburg, Innsbruck und Wien [ http://www.hotel.info/de/wien/hotels-46355 ] werden insgesamt gut bewertet. Allerdings zeigen sich die Hotelgäste dieses Jahr in allen Großstädten Österreichs etwas weniger zufrieden mit der Sauberkeit der Zimmer als 2012.

Ausgewählte internationale Metropolen in puncto Sauberkeit

Auch bei den top-platzierten internationalen Metropolen sind die Übernachtungsgäste von der Sauberkeit der Hotels etwas weniger überzeugt. Lediglich Tokio hält die sehr gute Bewertungsnote in Höhe von 8,91. Positive Nachrichten gibt es aus Paris und Rio de Janeiro zu vermelden. Die Hotelgäste zeigen sich im Vergleich zum Vorjahr mit 7,67 und 7,56 Punkten deutlich zufriedener mit der Zimmer-Hygiene.

