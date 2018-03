Einkauf leicht gemacht: mit dem Einkaufsratgeber des forum. ernährung heute

Wien (OTS) - Wie oft ist es Ihnen schon passiert, dass Sie beim Einkauf vor dem Regal standen und sich dachten: "Das sollte man jetzt wissen!"? Egal, ob es sich um die Frage handelt, wie sich Misch-, Mehrkorn- und Vollkornbrot voneinander unterscheiden, welche Stücke vom Rind sich besonders gut zum Braten eignen oder was Kombucha genau ist. Der Einkaufsratgeber des forum. ernährung heute beantwortet alle diese (und noch viel mehr) Fragen rasch und kompetent.

Mit einer "kulinarischen Bibliothek" im Kopf kann aus dem vielfältigen Angebot an hochwertigen Lebensmitteln flexibel und auch unter Zeitdruck eine gute Auswahl getroffen werden. Dazu erklärt Mag. Marlies Gruber, wissenschaftliche Leiterin des forum. ernährung heute: "Es war uns wichtig, das Bewusstsein der Konsumenten für Lebensmittelqualitäten zu schärfen und so beim Einkauf zu helfen. Dabei steht die smarte Information im Vordergrund. Wir bieten sozusagen eine kulinarische Bibliothek für den Kopf an, die den Weg durch den Supermarkt leichter macht." Als Autorinnen zeichnen die beiden Ernährungswissenschafterinnen Dr. Eva Derndorfer und Mag. Angela Mörixbauer verantwortlich.

Die Palette der gebotenen Informationen ist groß und umfasst verschiedene Bereiche vom Verwenden statt Verschwenden über regionale und saisonale Lebensmittel bis zu Bio-Produkten. Unter dem Übertitel:

"Was drin ist, muss auch draufstehen" werden Sachbezeichnung und Zutaten, Nährwerte und der große Themenbereich von Gütezeichen und Etiketten erklärt. Dann geht es "Von Regal zu Regal", das ein "Who is Who beim Fleisch" und Kriterien für den Fischeinkauf ebenso bietet wie ein Kleines 1x1 für Öl und würzige Begleiter. Auch zu Brot und Gebäck, Eiern, Milch und Milchprodukten sowie Fertiggerichten und alkoholfreien Getränken liefert der Einkaufsratgeber wertvolle Hintergrundinformationen und Hinweise für Ernährungsbewusste.

Der neue Ratgeber "Smart Food Choice" hilft bei der Einkaufsplanung, einer bewussten Auswahl und dem sorgfältigen Umgang mit Lebensmitteln. Er kann so auch die kulinarische Freude steigern und damit die individuelle Lebensqualität. Schließlich soll der Einkaufsratgeber auch mehr Esskultur fördern, indem er dabei unterstützt, geschickt auszuwählen, klug zu kombinieren und das Interesse für bewussten Konsum und genussvolles Essen zu wecken.

