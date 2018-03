Russlands erstes Forum für Wissensaustausch - Information Security Forum Russia 2013

London (ots/PRNewswire) - Das erstklassige Programm ist zusammengestellt, die branchenweit anerkannten Vortragenden haben zugesagt und der Termin für das Information Security Forum Russia 2013 kommt immer näher.

Beim Information Security Forum Russia 2013, dem erstklassigen Forum für den Wissensaustausch zwischen Informationssicherheitsexperten, liegt der Fokus auf den dringendsten Sicherheitsfragen, denen sich moderne Unternehmen heute ausgesetzt sehen:

Einbettung von Informationssicherheit in die Geschäftsstrategie ihres Unternehmens

Informationssicherheit bei der Nutzung mobiler Lösungen

Kombination von Informationssicherheit und Risikomanagement

Bereitstellung von Sicherheit durch die bewährte Praktik der Untersuchung von IS-Vorfällen

Im Folgenden ein kurzer Vorgeschmack in das Programm. Wenn Sie an dem Forum teilnehmen, werden Sie in der Lage sein:

Informationssysteme für persönliche Daten an neue Schutzmassnahmen für persönliche Daten, die auf dem Gesetz Nr. 21 und Änderungen des Bundesrechts 160, 152 zum Schutz persönlicher Daten beruhen, anzupassen

Einblick in die Pläne der Behörden für das kommende Jahr zu erhalten

Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu geben, indem Sie praktische internationale Einblicke in Fallstudien zur Informationssicherheit erhalten

An einzigartigen Meisterklassen mit Branchenfachkräften teilzunehmen, die praktische Demonstrationen von Lösungen und Praktiken geben, die dabei helfen, IS-Vorfälle zu verhindern und zu untersuchen

Diese wichtigen Themen werden von führenden Experten aus dem Bereich internationale Informationssicherheit analysiert, wie unter anderem von:

Philip Zimmermann, Creator, Pretty Good Privacy - Der angesehene Hauptreferent

Yuri Lysenko, CSIO, Home Credit and Finance Bank

Oleg Skorodumiov, CIS, SEE , Visa

Andrey Gritsenko, CSIO, Bank Vosrojdenie

Dmitry Golovin, CSIO, FederalState Unitary Enterprise Moscow City Radio Network

Anatoly Skorodumov, CSIO, Bank Saint Petersburg

... viele mehr.

Registrieren Sie sich noch heute, um ihren Geschäftsgewinn durch einen verbesserten Datenschutz und durch Informationssicherheitstechnologie anzutreiben. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?

Das vollständige Programm, Veranstaltungsdetails und das Registrierungsformular erhalten Sie unter

http://www.informationsecurityrussia.com/event, per Anruf von

+44(0)20-7036-1300 oder per E-Mail an enquire @ iqpc.co.uk.

Die Presse ist bei diesem wichtigen Branchenforum herzlich willkommen. Falls Sie einen kostenfreien Presseausweis wünschen, senden Sie eine E-Mail an Marina Belaya an die Adresse Marina.Belaya @ iqpc.co.uk

Ansprechpartner für die Medien: Marina Belaya, +44(0)20-7368-9506, Marina.Belaya @ iqpc.co.uk bzw. besuchen Sie

http://www.informationsecurityrussia.com/event