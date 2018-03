Tempo Hygiene Check 2013: 40 Prozent der Österreicher finden andere Österreicher im Urlaub peinlich

Wien (ots) - Weiße Socken in Badeschlappen, Vordrängeln am Hotelbuffet, Geruchsbelästigungen - 40 Prozent der Österreicher finden ihre Landsleute im Urlaub peinlich. Und das, obwohl sich 76 Prozent der Österreicher vor dem Urlaub über die Umgangsformen im Reiseland informieren, um nicht unangenehm aufzufallen. Ob Zuhause oder im Urlaub - ein gepflegter Umgang mit unseren Mitmenschen entscheidet darüber, ob wir als höflich oder unhöflich wahrgenommen werden. Der "Tempo Hygiene Check 2013", eine repräsentative Studie von Tempo in Zusammenarbeit mit der Innofact AG, hat die Einstellung der Österreicher, Deutschen und Schweizer zum Thema Hygiene und Höflichkeit auf Reisen untersucht.

Die wichtigsten Ergebnisse für Österreich im Überblick: - 40 Prozent der Österreicher finden andere Österreicher im Urlaub peinlich. Im Vergleich: 66 Prozent der Deutschen und nur 34 Prozent der Schweizer schämen sich für ihre Landsleute - 76 Prozent der Österreicher informieren sich vor dem Urlaub über die Umgangsformen im Urlaubsland - Auf dem Weg in den Urlaub meiden fast die Hälfte der Österreicher die Benutzung der Toiletten im Bus - Die drei größten No-Gos im Flugzeug: eine schmutzige Toilette hinterlassen (78 Prozent), müffelnd ins Flugzeug steigen (72 Prozent) und gebrauchte Tempo Taschentücher herumliegen lassen (63 Prozent) - Bei 36 Prozent der Österreicher sind Tempo Taschentücher auf Reisen immer dabei

Sozial verträglich entspannen: Von Urlaubsfauxpas und interkultureller Rücksichtnahme

Beschämte Blicke auf drängelnde Hotelgäste am Buffet, auf weiße Socken in Badeschlappen und auf müffelnde Urlauber - 40 Prozent der Österreicher empfinden andere Österreicher im Urlaub als peinlich. Davon fallen 96 Prozent schlechte Manieren, 31 Prozent peinliches Styling und 20 Prozent mangelnde Hygiene unangenehm auf. Im Vergleich dazu schämen sich nur 34 Prozent der Schweizer, aber 66 Prozent der Deutschen für ihre Landsleute. Andere Länder gehen mit den Österreichern nicht so hart ins Gericht: Neben Japanern, Chinesen und Schweizern gelten sie als besonders höfliche Touristen. Laut Tempo Hygiene Check versuchen 76 Prozent der Österreicher im Urlaubsland nicht unangenehm aufzufallen und machen sich vor der Reise mit den Umgangsformen vertraut. Lediglich 22 Prozent finden sich auch ohne vorherige Vorbereitung höflich genug. Beim Schnäuzen hört allerdings bei einigen die Rücksichtnahme auf: Nur 42 Prozent würden sich in China oder Japan, wo Schnäuzen verpönt ist, dasselbige verkneifen und wie in diesen Ländern üblich, die Nase hochziehen. 3 Prozent der Befragten sehen den Urlaub als die Zeit des Jahres, in der sie sich daneben benehmen können.

Enge Sitzreihen, lange Reisezeit, nervende Mitreisende: der Weg ins Urlaubsparadies

Je nach Destination kann der Weg zu Sonne, Strand und Co. ziemlich anstrengend sein. Umso unangenehmer wird es, wenn man im Flugzeug von rücksichtslosen Mitreisenden flankiert wird. Als die größten Tabus in Sachen Hygiene und Umgangsformen gelten laut Tempo Hygiene Check 2013: Die Flugzeugtoilette schmutzig zu hinterlassen (78 Prozent), ungeduscht und ohne frische Kleidung ins Flugzeug zu steigen (72 Prozent) und gebrauchte Taschentücher herumliegen zu lassen (63 Prozent). Etwas nachsichtiger sind die Österreicher mit Personen, die den Sitz während des gesamten Fluges zurückgeklappt lassen (33 Prozent), die ihren Sitzplatz ständig verlassen (31 Prozent) und ihre Schuhe während des Fluges ausziehen (28 Prozent). Auch "mal zu müssen" kann Reisenden zum Verhängnis werden: Österreicher verkneifen sich ihre Notdurft, vor allem wenn sie nur die Bustoilette (49 Prozent), die Toiletten eines Autobahnparkplatzes (47 Prozent) oder ein Gebüsch (38 Prozent) zur Verfügung haben.

Ich packe meinen Koffer: die Urlaubsvorbereitung der Österreicher

Um auch im Urlaub für alle hygienischen Zwischenfälle gerüstet zu sein, packen 36 Prozent der Österreicher Tempo Taschentücher in ihren Koffer. Auch auf ihr bevorzugtes Toilettenpapier und auf feuchte Toilettentücher wollen Österreicher nicht verzichten: 2 Prozent nehmen Toilettenpapier, 16 Prozent feuchte Toilettentücher in den Urlaub mit. Auf Nummer sicher gehen 18 Prozent der Österreicher: Sie begeben sich mit Tempo Taschentüchern, Toilettenpapier und feuchten Toilettentüchern im Koffer auf die Reise.

Über die Studie "Tempo Hygiene Check 2013"

Tempo hilft seit 2012 gemeinsam mit Moritz Freiherr Knigge beim gepflegten hygienischen Umgang im täglichen Miteinander. Nachdem der Tempo Hygiene Check im Jahr 2012 zunächst das Verhalten und die Einstellung der Österreicher, Deutschen und Schweizer in punkto Hygiene-Manieren im eigenen Land untersuchte, wird nun ein Blick auf das Thema Hygiene und Höflichkeit auf Reisen und unterwegs geworfen. Die repräsentative Studie "Tempo Hygiene Check 2013" wurde von der Innofact AG im Auftrag von Tempo durchgeführt. Im Rahmen der Online-Befragung wurden im Zeitraum vom 14. Juni bis 25. Juni 2013 insgesamt 2.525 Personen in Österreich, in Deutschland und der Schweiz befragt. In der Schweiz wurde die deutsch- und französischsprachige Schweiz abgefragt. Zahlen gerundet.

Rückfragen & Kontakt:

fischerAppelt, relations GmbH

Tanja Waxenberger

+49 (0)89 - 747 466 - 31

twa @ fischerappelt.de