Seitenblicke Magazin Exklusiv: Bernie Rieder wird wieder Papa!

Wien (OTS) - Starkoch Bernie Rieder und Freundin Sarah schwelgen im Babyglück! Der Starkoch und seine Verlobte erwarten nach zwei Jahren Beziehung nun ihr erstes gemeinsames Kind: "Wir sind bereits in der 18. Schwangerschaftswoche", freuen sie sich. Und: Es wird ein Bub! Warum das mit dem Nachwuchs nicht ganz so einfach war und ob nun die Hochzeitsglocken läuten werden, lesen Sie in der morgen erscheinenden Ausgabe des "Seitenblicke Magazins".

